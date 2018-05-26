Реал - Ліверпуль: прогноз букмекерів

Фахівці вважають фаворитом іспанський клуб

Іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль" зійдуться в Києві у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є мадридський клуб.

26 травня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Букмекери з bet365 приймають ставки на перемогу іспанців з коефіцієнтом 2,2, а на тріумф підопічних Юргена Клоппа - 3,2, нічия оцінюється в 3,9.

Такої ж думки і в конторі William Hill, де на перемогу "вершкових" встановили коефіцієнт в 2,25, а на тріумф англійського клубу - 3,2, на нічийний результат поєдинку приймаються ставки з коефіцієнтом 3,75.

Нагадаємо, мадридський "Реала" і англійський "Ліверпуль" опублікували список гравців, які вирушать на фінал Ліги чемпіонів.