Реал - Ліверпуль: онлайн трансляція (рахунок 3:1)

РБК-Україна веде трансляцію фіналу Ліги чемпіонів

Реал - Ліверпуль. Онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018 почнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". Іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль" зійдуться у вирішальному матчі. На думку букмекерів, фаворитом у цьому матчі є мадридський клуб.

26 травня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Стартові склади:

"Реал": Навас - Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело - Кроос, Модріч, Каземіро, Іско - Роналду, Бензема

Запасні: Касілов, Начо, Тео, Васкес, Асенсио, Ковачич, Бейл

"Ліверпуль": Каріус - Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон - Хендерсон, Мілнер, Вейналдум - Мане, Фірміно, Салах

Запасні: Міньоле, Клайн, Морено, Лаллана, Джан, Соланкі

Матч завершено 3:1

90 + 4 хв. Поєдинок в Києві підійшов до кінця. "Реал" втретє поспіль виграв Лігу чемпіонів!

89 хв. У команді "Реал" заміна: Бензема йде, Асенсио з'являється на полі.

83 хв. Черговий ляп Каріуса. Бейл пробив на дальній удар, з яким Каріус несподівано не впорався.

82 хв. Мане отримує попередження за грубу гру проти Рамоса. Сенегалець зрубав захисника на фланзі у боротьбі за м'яч.

74 хв. Роналду створює гольовий момент, але Робертсон в підкаті заважає Кріштіану відправити третій м'яч у ворота "Ліверпуля"!

70 хв. Стійка рятує "Реал" від пропущеного гола!!! Мане потрапляє в каркас воріт.

64 хв. ГОООООЛ! Феноменальний гол Бейла, який з незручної позиції пробив у падінні через себе!! "Реал" знову попереду!!!

61 хв. Перша, можна так сказати, не вимушена заміна у цьому матчі. Перебудовується "Реал": Іско йде, Бейл з'являється на полі.

55 хв. Мане забиває гол! Швидко прийшли в себе "мерсисайдці"!

51 хв. Як так??! Каріус забирає м'яч в руки і вводить його в гру точно на ногу Бензема. Від нападника м'яч закочується в ворота.

48 хв. Супермомент! Іско міг вивести "Реал" вперед, але потрапляє в поперечину! Перший справжній гольовий момент у фіналі! "Ліверпулю" пощастило.

46 хв. Розпочався другий тайм.

45 + 3 хв. Завершився перший тайм.

43 хв. Офсайд!! Чи не зарахований гол Бензема! Роналду потрапляє в положення "поза грою".

40 хв. Якось спав темп гри після двох пауз через травми Салаха і Карвахаля. Швидкості вже не такі високі.

37 хв. Тепер вже вимушена заміна у "Реала". Начо виходить замість Карвахаля.

34 хв. Так що ж це таке ?! Тепер черга "Реала" міняти гравця через травму. Карвахаль не зможе продовжити гру. Минулого року він, до речі, пропустив фінал проти "Ювентуса" через травму.

30 хв. Вимушена заміна у Клоппа: Замість Салаха на полі з'являється Лаллана.

28 хв. Сльози на обличчі Салаха - він не може продовжити гру через біль у плечі. Як же шкода.

23 хв. Александер-Арнолд низом б'є в дальній кут - Навас намертво забирає м'яч.

18 хв. ван Дейк йде на подачу Салаха з кутового, намагається зрізати м'яч у лівий кут, але той летить в сторону від штанги. Небезпечно від "Ліверпуля", але не страшно для "Реала".

15 хв. Небезпечно! Роналду розігнався і завдав удар трохи вище поперечини.

12 хв. "Ліверпуль" дозволяє "Реалу" контролювати м'яч.

11 хв. Затяжна атака "Реала" завершується ударом Марсело з-за меж штрафного, але не влучає у ворота.

7 хв. Дуже сміливо грає Навас, кидаючись за м'ячем у ноги захисника "Ліверпуля".

3 хв. Матч стартував у високому темпі. Поки боротьба за ініціативу.

1 хв. Поєдинок розпочався! Поооооїхали!

- Команди виходять на поле!

- Вау!

- Команди розпочинають розминку! Чи готові до поєдинку?

- "Олімпійський" вже зачекався найважливішого матчу в європейському клубному футболі!

- Хала Мадрид або You'll Never Walk Alone?

- Іспанські журналісти Mundo Deportivo порахували, що вартість усього складу "Реала" складає 962,5 млн євро. Це майже в два рази більше, ніж у "Ліверпуля". Вартість "мерсисайдської" команди оцінюється в 548 млн євро.

- Мадридська вболівальники гуляють вулицями Києва і діляться своїми емоціями. Всі з нетерпінням чекають головну футбольну подію року!

- Цей день настав!

The sun rises over the streets of Kiev. #UCLfinal day has arrived. #WeAreLiverpool pic.twitter.com/2ALUUnJwSL — Liverpool FC (@LFC) May 26, 2018

- Колишній півзахисник "Ліверпуля" і збірної Чехії Патрік Бергер напередодні фіналу Ліги чемпіонів прогулявся по Києву і опублікував Селфі на тлі Андріївської церкви.

Landed safely, now a bit of sightseeing in Kiev with my twin pic.twitter.com/CSY2Z6KpmY — PB (@patrikberger73) May 25, 2018

- Нападник "Ліверпуля" Садьо Мане передав 300 футболок мерсисайдців в роднай село Бамбаев в Сенегалі.

"Я купив 300 футболок" Ліверпуля ", щоб відправити їх людям в моє село. Люди зможуть в них дивитися фінал Ліги чемпіонів. Моя сім'я все ще живе там, і всі вони будуть дивитися матч. У цей день ніхто в селі не буде працювати" , - цитує Мане The Telegraph.

- Капітан "Реала" Серхіо Рамос привіз до Києва всю свою сім'ю.

- Обидві команди вже прибули до столиці України.

Два найтитулованіших клуба в європейському футболі зустрічаються в фіналі Ліги чемпіонів на стадіоні "Олімпійський" в Києві. "Реал" може виграти Кубок чемпіонів в 13 разів і в третій поспіль. "Ліверпуль" дійшов до фіналу вперше за 11 років і може завоювати трофей в шостий раз.

На шляху до фіналу мадридці вибили з плей-офф турніру ПСЖ, "Ювентус" і "Баварію", а "мерсисайдці" опинявся сильніше "Порту", "Манчестер Сіті" і "Роми".

Суперники провели між собою п'ять матчів, причому всі в Кубку чемпіонів. "Ліверпуль" здобув три перемоги і зазнав дві поразки. На рахунку червоних шість голів, "Реал" забив чотири.

В останній раз суперники зустрічалися на груповому етапі ЛЧ сезону 2014/15. "Реал" здобув дві перемоги. В гостях мадридці виграли з рахунком 3:0 завдяки дублю Каріма Бензема і точному удару Роналду.

Але на фінал Ліги чемпіонів статистика не впливає, адже це завжди абсолютно окремий матч, і до того ж на нейтральному полі.

"Королівський клуб" вважаю фаворитом, але у команди Юргена Клоппа немає причин боятися "Реала". Так, досвід участі у великих іграх дійсно на боці Мадрида, проте неймовірна атакуюча трійка ліверпульців готова завдати проблем кому завгодно.

Зараз обидві команди знаходяться у відмінній формі, тут сили приблизно рівні.