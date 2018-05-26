Реал - Ливерпуль: анонс матча

Готовимся к финальному поединку Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, у мадридского клуба больше шансов на победу.

26 мая 21:45

Киев, НСК "Олимпийский"

Команды встречались четыре раза и каждый побеждали по два раза. Но встреча в финале - это впервые. Две встречи из двух можно отметить, как очень результативные.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Пожалуй, это будет самый тяжелый финал, в котором нам приходилось играть. Понимаем, что мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Во всех смыслах, не только в плане "физики". Это английская команда, они никогда не сдаются. "Ливерпуль" полагается не только на свою физическую мощь. Он хорош и в плане техники, здорово двигается, за него играют сильные футболисты".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Опыт, разумеется, очень важен, а потому я практически уверен, что за секунды до старта "Реал" будет чувствовать себя увереннее, чем мы. Но это не важно, поскольку игра на этом не закончится - она только начнется. В этих составах мы еще с ними не встречались. Мы - это не просто хорошая команда, мы - "Ливерпуль". В нашем ДНК заложена борьба за самые высокие цели".

Ориентировочные составы:

"Реал": Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бейл

"Ливерпуль": Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах

Не сыграют: Окслейд-Чемберлен (связки колена), Гомес (голеностоп), Матип (бедро)

Под вопросом: Эмре Джан (спина)

Напомним, поединок будет обслуживать серб Милорад Мажич.