Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.2
Курс доллара
Покупка 25.87
Продажа 26.2
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2614.95
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.86
Курс евро
Покупка 30.17
Продажа 30.86
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3052.95
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.31
Курс рубля
Покупка 3.91
Продажа 4.31
НБУ 4.24
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Реал - Ливерпуль: анонс матча

НовостиФинал Лиги чемпионов    26.05.2018 - 12:08
Фото: (twitter.com/LFC)
Фото: (twitter.com/LFC)

Готовимся к финальному поединку Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Ливерпуль" сойдутся в Киеве в финальном матче Лиги чемпионов. Онлайн-трансляция поединка начнется на РБК-Украина в 21:45, а смотреть матч можно на телеканалах ТРК "Украина" и "Футбол 1". По мнению букмекеров, у мадридского клуба больше шансов на победу.

26 мая 21:45
Киев, НСК "Олимпийский"

 

Команды встречались четыре раза и каждый побеждали по два раза. Но встреча в финале - это впервые. Две встречи из двух можно отметить, как очень результативные.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан: "Пожалуй, это будет самый тяжелый финал, в котором нам приходилось играть. Понимаем, что мы должны продемонстрировать свою лучшую игру. Во всех смыслах, не только в плане "физики". Это английская команда, они никогда не сдаются. "Ливерпуль" полагается не только на свою физическую мощь. Он хорош и в плане техники, здорово двигается, за него играют сильные футболисты".

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп: "Опыт, разумеется, очень важен, а потому я практически уверен, что за секунды до старта "Реал" будет чувствовать себя увереннее, чем мы. Но это не важно, поскольку игра на этом не закончится - она только начнется. В этих составах мы еще с ними не встречались. Мы - это не просто хорошая команда, мы - "Ливерпуль". В нашем ДНК заложена борьба за самые высокие цели".

Ориентировочные составы:

"Реал": Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземиро, Кроос, Модрич, Иско; Роналду, Бейл 

"Ливерпуль": Кариус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Милнер, Вейналдум; Мане, Фирмино, Салах

Не сыграют: Окслейд-Чемберлен (связки колена), Гомес (голеностоп), Матип (бедро)
Под вопросом: Эмре Джан (спина)

Напомним, поединок будет обслуживать серб Милорад Мажич.

Финал Лиги чемпионов 2018: подробности Финал Лиги чемпионов: "Реал" и "Ливерпуль" огласили заявки на матч
Теги публикации: Ливерпуль, Реал, финал, Финал Лиги чемпионов, Лига Чемпионов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
"Это для меня то же самое, как маму обидеть": MELOVIN сделал заявление о концертах в России
"Мы очень рады таким новостям": в Харькове абитуриентка начала рожать во время сдачи ВНО
"Слишком красива": Ани Лорак покорила внешностью известного режиссера (фото)
Холостяк 8 сезон: кто победил в шоу
On Top