Реал - Ліверпуль: анонс матчу

Готуємося до фінального двобою Ліги чемпіонів

Іспанський "Реал" і англійський "Ліверпуль" зійдуться в Києві у фінальному матчі Ліги чемпіонів. Онлайн-трансляція поєдинку розпочнеться на РБК-Україна о 21:45, а дивитися матч можна на телеканалах ТРК "Україна" і "Футбол 1". На думку букмекерів, у мадридського клубу більше шансів на перемогу.

26 травня 21:45

Київ, НСК "Олімпійський"

Команди зустрічались чотири рази і кожна перемагали по два рази. Але зустріч у фіналі - це вперше. Дві зустрічі з двох можна відзначити, як дуже результативні.

Головний тренер "Реала" Зінедін Зідан: "Мабуть, це буде найважчий фінал, в якому нам доводилося грати. Розуміємо, що ми повинні продемонструвати свою кращу гру. У всіх сенсах, не тільки в плані "фізики". Це англійська команда, вони ніколи не здаються. "Ліверпуль" покладається не тільки на свою фізичну міць. Він хороший і в плані техніки, здорово рухається, за нього грають сильні футболісти".

Головний тренер "Ліверпуля" Юрген Клопп: "Досвід, зрозуміло, дуже важливий, а тому я практично впевнений, що за секунди до старту "Реал" буде відчувати себе впевненіше, ніж ми. Але це не важливо, оскільки гра на цьому не закінчиться - вона тільки почнеться. В цих складах ми ще з ними не зустрічалися. Ми - це не просто хороша команда, ми - "Ліверпуль". У нашому ДНК закладена борь ба за найвищі цілі".

Орієнтовні склади:

"Реал": Навас; Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело; Каземіро, Кроос, Модріч, Іско; Роналду, Бейл

"Ліверпуль": Каріус; Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон; Хендерсон, Мілнер, Вейналдум; Мане, Фірміно, Салах

Не зіграють: Окслейд-Чемберлен (зв'язки коліна), Гомес (голеностоп), Матіп (стегно)

Під питанням: Емре Джан (спина)

Нагадаємо, поєдинок буде обслуговувати серб Мілорад Мажич.