"Реал" із Луніним здобув перемогу над "Мальоркою" у Ла Лізі: українець не пропустив

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

"Реал" – "Мальорка" – 1:0

Гол: Рюдігер, 78

У стартові півгодини "вершкові" змарнували кілька нагод забити. Спершу Беллінгем головою у падінні пробив у руки голкіперу після навісу Модріча. Далі Вінісіус двічі пробив поруч зі стійкою під час швидких випадів мадридців.

Гості освоїлися під завісу тайму – Санчес головою відправив м'яч у поперечину після навісу Родрігеса, а Ларін на добиванні пробив повз ворота після боротьби Луніна та Кости. А на старті другої половини останній поцілив у дальню стійку з відскока, а Санчес з льоту пробив вище воріт.

У відповідь Браїм влучив у стійку на добиванні. А на 78-й хвилині Рюдігер таки вивів "Реал" вперед. Королівському клубу допоміг стандарт – Модріч виконав кутовий з лівого флангу до центру штрафного, звідки німецький оборонець головою відправив м'яч у дев'ятку.

Більше команди не забивали. Перемога дозволить "Реалу" зберегти лідерство за підсумками туру. Мадридці набрали 48 очок і випереджають на три пункти "Жирону". Каталонці свій поєдинок зіграють пізніше.

Для Луніна матч проти "Мальорки" став восьмим у Ла Лізі 2023/24. Половину матчів він завершив із кліншитами. Натомість у всіх турнірах український кіпер провів 10 поєдинків (5 – "сухі").