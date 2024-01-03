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"Реал" із Луніним здобув перемогу над "Мальоркою" у Ла Лізі: українець не пропустив

Фото: Андрій Лунін (крайній ліворуч) вийшов у старті "вершкових" (twitter.com/realmadrid)
Автор: Антон Федорців

Воротар збірної України Андрій Лунін провів матч без пропущених м'ячів у 19-му турі чемпіонату Іспанії. Мадридський "Реал" дотиснув "Мальорку" в другому таймі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Іспанія, Ла Ліга, 19-й тур

"Реал" – "Мальорка" – 1:0

Гол: Рюдігер, 78

 

У стартові півгодини "вершкові" змарнували кілька нагод забити. Спершу Беллінгем головою у падінні пробив у руки голкіперу після навісу Модріча. Далі Вінісіус двічі пробив поруч зі стійкою під час швидких випадів мадридців.

Гості освоїлися під завісу тайму – Санчес головою відправив м'яч у поперечину після навісу Родрігеса, а Ларін на добиванні пробив повз ворота після боротьби Луніна та Кости. А на старті другої половини останній поцілив у дальню стійку з відскока, а Санчес з льоту пробив вище воріт.

У відповідь Браїм влучив у стійку на добиванні. А на 78-й хвилині Рюдігер таки вивів "Реал" вперед. Королівському клубу допоміг стандарт – Модріч виконав кутовий з лівого флангу до центру штрафного, звідки німецький оборонець головою відправив м'яч у дев'ятку.

 

 

 

Більше команди не забивали. Перемога дозволить "Реалу" зберегти лідерство за підсумками туру. Мадридці набрали 48 очок і випереджають на три пункти "Жирону". Каталонці свій поєдинок зіграють пізніше.

Для Луніна матч проти "Мальорки" став восьмим у Ла Лізі 2023/24. Половину матчів він завершив із кліншитами. Натомість у всіх турнірах український кіпер провів 10 поєдинків (5 – "сухі").

Нагадаємо, напередодні склали нестандартні спортивні прогнози на 2024 рік.

До слова, раніше підготували дайджест головних спортивних подій 2023 року.

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РеалЧемпіонат ІспаніїАндрій Лунін