"Реал" с Луниным одержал победу над "Мальоркой" в Ла Лиге: украинец не пропустил

Испания, Ла Лига, 19-й тур

"Реал" – "Мальорка" – 1:0

Гол: Рюдигер, 78

В стартовые полчаса "сливочные" упустили несколько возможностей забить. Сначала Беллингем головой в падении пробил в руки голкиперу после навеса Модрича. Далее Винисиус дважды пробил рядом со штангой во время быстрых выпадов мадридцев.

Гости освоились под занавес тайма – Санчес головой отправил мяч в перекладину после навеса Родригеса, а Ларин на добивании пробил мимо ворот после борьбы Лунина и Косты. А на старте второй половины последний попал в дальнюю штангу с отскока, а Санчес с лета пробил выше ворот.

В ответ Браим угодил в штангу на добывании. А на 78-й минуте Рюдигер все же вывел "Реал" вперед. Королевскому клубу помог стандарт – Модрич исполнил угловой с левого фланга в центр штрафной, откуда немецкий защитник головой отправил мяч в девятку.

Больше команды не забивали. Победа позволит "Реалу" сохранить лидерство по итогам тура. Мадридцы набрали 48 очков и опережают на три пункта "Жирону". Каталонцы свой поединок сыграют позже.

Для Лунина матч против "Мальорки" стал восьмым в Ла Лиге 2023/24. Половину матчей он завершил с клиншитами. В свою очередь во всех турнирах украинский кипер провел 10 поединков (5 – "сухие").