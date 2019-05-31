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"Реал" готовий покращити пропозицію за вінгера "Челсі"

Новини » Спорт    31.05.2019 - 11:44
"Реал" готовий покращити пропозицію за вінгера "Челсі"
Фото: Еден Азар (twitter.com/ChelseaFC)

Незабаром "сині" отримають пропозицію в розмірі 120 млн євро

Реал найближчим часом зробить нову пропозицію "Челси" про трансфер півзахисника Едена Азара. Про це сообщает The Telegraph.

За інформацією видання, мадридці готові запропонувати 120 мільйонів євро (106 мільйонів фунтів).

Позавчора Азар дав зрозуміти, що влітку покине лондонський клуб. У той же час, бельгієць підкреслив, що все залежить від переговорів двох клубів, одним з яких є Реал.

Пропозицію про перехід вінгера лондонці повинні були отримати ще вчора.

28-річний півзахисник міг піти з Челсі в мадридський клуб ще в минулому році. Однак на той момент Сині не хотіли його продавати.

Раніше Азар повідомив керівництву клубу, що не збирається продовжувати поточне угоду, яка розрахована до літа наступного року. Якщо його продаж не відбудеться, то в такому випадку він зможе піти вільним агентом в середині 2020-го.

Еден Азар виступає за "Челсі" з літа 2012 року. За його трансфер Сині заплатили Ліллю 40 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні 28-річний Азар зіграв у 52 матчах у всіх турнірах, в яких забив 21 м'ячів і зробив 17 асистів.

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