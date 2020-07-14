"Реал" близок к возвращению титула сильнейшей команды Испании

Для чемпионства мадридцам осталось набрать два очка в двух матчах
Мадридский "Реал" одержал победу над "Гранадой" (2:1) в матче 36 тура испанской Примеры. Еще два очка в оставшихся двух турах гарантируют подопечным Зинедина Зидана победу в чемпионате.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мадридского клуба.
После рестарта сезона "Реал" одержал девятую победу подряд. Клуб набрал 83 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая "Барселону", идущую на втором месте, на 4 очка.
В следующем туре 16 июля мадридская команда сыграет дома с "Вильярреалом", а "Барселона" примет "Осасуну". В случае победы уже в ближайший четверг "Реал" станет чемпионом независимо от исхода встречи каталонцев.
Для клуба из Мадрида это чемпионство может стать 34 в истории и первым с сезона 2016/17.
Напомним, впервые за 65 лет борьбу за Кубок Испании по футболу в один день прекратили гранды испанского футбола - "Реал" и "Барселона".