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Чемпионат Испании возобновляет сезон после вынужденного перерыва

Новости » Спорт     11.06.2020 - 09:21
Чемпионат Испании возобновляет сезон после вынужденного перерыва
Фото: чемпионат Испании стартует севильским дерби (facebook.com/LaLiga)

Матчи не проводились с марта

Футбольный чемпионат Испании в четверг, 11 июня, возобновит свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии коронавируса. Первый после вынужденного перерыва 28 тур растянется на четыре дня.

Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

Примера составила расписание таким образом, что каждый день будет проходить хотя бы один поединок турнира.

Стартует чемпионат бескомпромиссным севильским дерби между "Севильей" и "Бетисом". Поединок пройдет в "Севилье" на стадионе "Рамон Санчес Писхуан". Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал "Футбол 1".

Затем два матча будут сыграны в пятницу, четыре - в субботу, и еще три - в воскресенье.

Программа трансляций:

12 июня, 17:50 Севилья - Бетис (Футбол 1)
12 июня, 20:25 Гранада - Хетафе (Футбол 3)
12 июня, 22:55 Валенсия - Леванте (Футбол 1)

13 июня, 15:00 Эспаньол - Алавес (не будет транслироваться)
13 июня, 18:25 Сельта - Вильярреал (Футбол 3)
13 июня, 20:25 Леганес - Вальядолид (Футбол 3)
13 июня, 22:55 Мальорка - Барселона (Футбол 1)

14 июня, 14:55 Атлетик - Атлетико (Футбол 3)
14 июня, 20:25 Реал Мадрид - Эйбар (Футбол 2)
14 июня, 22:55 Реал Сосьедад - Осасуна (Футбол 3)

В чемпионате лидирует каталонская "Барселона", которая на два очка опережает мадридский "Реал" и на 11 очков "Севилью".

Напомним, министерство здравоохранения Испании рассмотрит возможность допуска болельщиков на матче чемпионата страны текущего сезона.

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Автор: Вера Олейник

Теги Новости Украины чемпионат ИспаниивозобновлениеФутбол
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