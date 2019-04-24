"Реал" потерял шансы на победу в чемпионате Испании

Фото: "Барселона" 24 апреля может оформить чемпионоство (twitter.com/fcbarcelona)

"Барселона" сегодня, 24 апреля, может стать победителями Примеры

Накануне позно вечером каталонская "Барселона" на выезде обыграла "Алавес" в матче 34 тура чемпионата Испании со счетом 2:0. Об этом сообщается на сайте Ла Лиги.

Таким образом, "Реал", который идет на третьем месте, потерял математические шансы на золотые медали, а каталонцы приблизились к завоеванию титула.

FINAL #AlavésBarça 0-2



Líder con 80 puntos

22 partidos seguidos invicto



¡El @FCBarcelona_es da otro gran paso en su objetivo por ganar #LaLigaSantander! pic.twitter.com/SKJmYS1wR3 — LaLiga (@LaLiga) April 23, 2019

Уже сегодня, 24 апреля, они могут стать победителями Примеры, если "Атлетико" уступит "Валенсии". Но если этого не произойдет, то короновать каталонцев сможет успех в домашнем матче с валенсийским "Леванте". Встреча состоится 27 апреля.

"Барса" может выиграть четвертый чемпионский титул за последние пять лет, для нее это будет 26 победа в истории. Мадридцы становились сильнейшими в Испании 33 раза. 10 титулов у "Атлетико".

Напомним, Лионель Месси побил рекорд по количеству побед в составе "Барселоны".