"Реал" з безпомилковим Луніним здолав у Кубку Іспанії кривдників "Динамо"
Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним у складі провів дуже важкий перший півфінальний матч Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Кубок Іспанії, півфінал, перший матч
"Реал Сосьєдад" – "Реал" – 0:1
Гол: Ендрік, 19
Півфінали національного Кубка в Іспанії складаються з двох матчів. Тому зустріч у Сан-Себастьяні переможця серії не визначала. Все вирішиться в матчі-відповіді, який суперники зіграють аж 1 квітня.
Для мадридців гра не обіцяла бути легкою. В Країні Басків усім суперникам грати важко. Згадаймо хоча б грудень минулого року, коли "Сьосьєдад" у себе вдома добре повозив київське "Динамо" в Лізі Європи. Кияни програли без шансів – 0:3. А могли пропустити й вдвічі більше. До того ж тренер "вершкових" Карло Анчелотті дещо "полегшив" склад, давши відпочити Куртуа, Мбаппе та Вальверде. Свої шанси отримали гравці ротації, зокрема й український голкіпер Лунін.
Столичний клуб вже зі старту опинився під потужним пресингом господарів, але, схоже, був до цього готовий. Гості успішно витримали початковий натиск басків і в середині першого тайму відкрили рахунок. Після чудової діагоналі Беллінгема на ударній позиції опинився Ендрік та свій шанс реалізував.
Marcar en Copa @Endrick pic.twitter.com/HvjyieeGpF— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 26, 2025
Пропустивши, господарі продовжували атакувати, створили кілька небезпечних моментів, але пробити оборону команди Анчелотті не змогли. Лунін вступав у гру часто, а двічі просто рятував "Реал". Гаряче було на самому початку матчу, коли ледь не відзначився Агерд. А потім – вже під завісу тайму, коли підступно бив Барренечеа.
Лише розпочалась друга половина матчу, як українському голкіперу довелося рятувати "Королевський клуб" двічі, причому в одній атаці. Спочатку Оярсабаль завдав удару по воротах головою впритул, проте Лунін встиг зміститися і відбив ногою. Після цього м'яч відскочив до Кубо, який завдав нового удару з гострого кута, але й тут воротар був на місці.
Загалом мадридська оборона в поєдинку зовсім не була оплотом надійності. Тому роботи в Луніна вистачало. Українець виконав шість сейвів, повторивши особистий рекорд сезону. З оцінкою 8,6 він став MVP матчу за версією порталу SofaScore.
Андрій Лунін - найкращий гравець матчу (фото: x.com/realmadrid)
У подальшому баски продовжували активно тиснути на ворота Луніна, а столичний клуб організовував різкі й небезпечні контратаки. Дубль ледь не оформив Ендрік, але влучив у поперечину. А під завісу міг забити й Беллінгем, але господарів виручив кіпер Реміро.
У підсумку - мінімальна перемога мадридського клубу. Фіналіст у цій парі визначиться 1 квітня на "Сантьяго Бернабеу".
Раніше українець Степанов двічі забив за "Байєр" у грі з чемпіоном Німеччини.