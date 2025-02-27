"Реал" з безпомилковим Луніним здолав у Кубку Іспанії кривдників "Динамо"

Мадридський "Реал" з Андрієм Луніним у складі провів дуже важкий перший півфінальний матч Кубка Іспанії проти "Реал Сосьєдада".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок Іспанії, півфінал, перший матч

"Реал Сосьєдад" – "Реал" – 0:1

Гол: Ендрік, 19

Півфінали національного Кубка в Іспанії складаються з двох матчів. Тому зустріч у Сан-Себастьяні переможця серії не визначала. Все вирішиться в матчі-відповіді, який суперники зіграють аж 1 квітня.

Для мадридців гра не обіцяла бути легкою. В Країні Басків усім суперникам грати важко. Згадаймо хоча б грудень минулого року, коли "Сьосьєдад" у себе вдома добре повозив київське "Динамо" в Лізі Європи. Кияни програли без шансів – 0:3. А могли пропустити й вдвічі більше. До того ж тренер "вершкових" Карло Анчелотті дещо "полегшив" склад, давши відпочити Куртуа, Мбаппе та Вальверде. Свої шанси отримали гравці ротації, зокрема й український голкіпер Лунін.

Столичний клуб вже зі старту опинився під потужним пресингом господарів, але, схоже, був до цього готовий. Гості успішно витримали початковий натиск басків і в середині першого тайму відкрили рахунок. Після чудової діагоналі Беллінгема на ударній позиції опинився Ендрік та свій шанс реалізував.

Пропустивши, господарі продовжували атакувати, створили кілька небезпечних моментів, але пробити оборону команди Анчелотті не змогли. Лунін вступав у гру часто, а двічі просто рятував "Реал". Гаряче було на самому початку матчу, коли ледь не відзначився Агерд. А потім – вже під завісу тайму, коли підступно бив Барренечеа.

Лише розпочалась друга половина матчу, як українському голкіперу довелося рятувати "Королевський клуб" двічі, причому в одній атаці. Спочатку Оярсабаль завдав удару по воротах головою впритул, проте Лунін встиг зміститися і відбив ногою. Після цього м'яч відскочив до Кубо, який завдав нового удару з гострого кута, але й тут воротар був на місці.

Загалом мадридська оборона в поєдинку зовсім не була оплотом надійності. Тому роботи в Луніна вистачало. Українець виконав шість сейвів, повторивши особистий рекорд сезону. З оцінкою 8,6 він став MVP матчу за версією порталу SofaScore.

Андрій Лунін - найкращий гравець матчу (фото: x.com/realmadrid)

У подальшому баски продовжували активно тиснути на ворота Луніна, а столичний клуб організовував різкі й небезпечні контратаки. Дубль ледь не оформив Ендрік, але влучив у поперечину. А під завісу міг забити й Беллінгем, але господарів виручив кіпер Реміро.

У підсумку - мінімальна перемога мадридського клубу. Фіналіст у цій парі визначиться 1 квітня на "Сантьяго Бернабеу".