"Реал" с безошибочным Луниным одолел в Кубке Испании обидчиков "Динамо"

Мадридский "Реал" с Андреем Луниным в составе провел очень тяжелый первый полуфинальный матч Кубка Испании против "Реал Сосьедада".

Кубок Испании, полуфинал, первый матч

"Реал Сосьедад" - "Реал" - 0:1

Гол: Эндрик, 19

Полуфиналы национального Кубка в Испании состоят из двух матчей. Поэтому встреча в Сан-Себастьяне победителя серии не определяла. Все решится в ответном матче, который соперники сыграют аж 1 апреля.

Для мадридцев игра не обещала быть легкой. В Стране Басков всем соперникам играть трудно. Вспомним хотя бы декабрь прошлого года, когда "Сесьедад" у себя дома хорошо повозил киевское "Динамо" в Лиге Европы. Киевляне проиграли без шансов - 0:3. А могли пропустить и вдвое больше. К тому же тренер "сливочных" Карло Анчелотти несколько "облегчил" состав, дав отдохнуть Куртуа, Мбаппе и Вальверде. Свои шансы получили игроки ротации, в том числе и украинский голкипер Лунин.

Столичный клуб уже со старта оказался под мощным прессингом хозяев, но, похоже, был к этому готов. Гости успешно выдержали начальный натиск басков и в середине первого тайма открыли счет. После великолепной диагонали Беллингема на ударной позиции оказался Эндрик и свой шанс реализовал.

Пропустив, хозяева продолжали атаковать, создали несколько опасных моментов, но пробить оборону команды Анчелотти не смогли. Лунин вступал в игру часто, а дважды просто спасал "Реал". Горячо было в самом начале матча, когда едва не отличился Агерд. А потом - уже под занавес тайма, когда коварно бил Барренечеа.

Только началась вторая половина матча, как украинскому голкиперу пришлось спасать "Королевский клуб" дважды, причем в одной атаке. Сначала Оярсабаль нанес удар по воротам головой в упор, однако Лунин успел сместиться и отбил ногой. После этого мяч отскочил к Кубо, который нанес новый удар с острого угла, но и здесь вратарь был на месте.

В целом мадридская оборона в поединке совсем не была оплотом надежности. Поэтому работы у Лунина хватало. Украинец выполнил шесть сейвов, повторив личный рекорд сезона. С оценкой 8,6 он стал MVP матча по версии портала SofaScore.

Андрей Лунин - лучший игрок матча (фото: x.com/realmadrid)

В дальнейшем баски продолжали активно давить на ворота Лунина, а столичный клуб организовывал резкие и опасные контратаки. Дубль едва не оформил Эндрик, но попал в перекладину. А под занавес мог забить и Беллингем, но хозяев выручил кипер Ремиро.

В итоге - минимальная победа мадридского клуба. Финалист в этой паре определится 1 апреля на "Сантьяго Бернабеу".