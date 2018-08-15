Реал - Атлетико: прогноз букмекеров
Специалисты считают "сливочных" фаворитом матча
Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".
15 августа 22:00
Таллинн, стадион "Лиллекюла"
Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Лопетеги с коэффициентом 2,4, а на "матрасников" - 2,9. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.
Их коллеги из bwin такого же мнения - на триумф "Реала" можно поставить с коэффициентом 2,55, а на победу "Атлетико" - 2,9.
Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится с командой на поединок Суперкубка УЕФА против "Атлетико".