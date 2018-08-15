Реал - Атлетико: прогноз букмекеров

Специалисты считают "сливочных" фаворитом матча

Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".

15 августа 22:00

Таллинн, стадион "Лиллекюл​​​​​​а"

Компания bet365 принимает ставки на победу подопечных Лопетеги с коэффициентом 2,4, а на "матрасников" - 2,9. Ничья в этом противостоянии оценивается в 3,25.

Их коллеги из bwin такого же мнения - на триумф "Реала" можно поставить с коэффициентом 2,55, а на победу "Атлетико" - 2,9.

Напомним, украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин отправится с командой на поединок Суперкубка УЕФА против "Атлетико".