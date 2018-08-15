Реал - Атлетіко: прогноз букмекерів

Новини Спорт 15.08.2018 - 17:55
Фото: (uefa.com)
Фото: (uefa.com)

Фахівці вважають "вершкових" фаворитом матчу

Іспанські "Реал" і "Атлетіко" битимуться в поєдинку за Суперкубок Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на каналі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "вершкових".

15 серпня 22:00
Таллінн, стадіон "Ліллекюла"

 

Компанія bet365 приймає ставки на перемогу підопічних Хулен Лопетегі з коефіцієнтом 2,4, а на "матрацників" - 2,9. Нічия в цьому протистоянні оцінюється в 3,25.

Їх колеги з bwin такої ж думки - на тріумф "Реала" можна поставити з коефіцієнтом 2,55, а на перемогу "Атлетіко" - 2,9

Нагадаємо, український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін відправиться з командою на поєдинок Суперкубка УЄФА проти "Атлетіко". 

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Теги:  Атлетіко,  Реал,  УЕФА,  прогноз  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС