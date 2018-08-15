Реал - Атлетико: анонс матча

Готовимся к поединку за Суперкубок УЕФА

Испанские "Реал" и "Атлетико" сразятся в поединке за Суперкубок Европы. Трансляция матча начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на канале "Футбол 1". По мнению букмекеров, преимущество в этом поединке на стороне "сливочных".

15 августа 22:00

Таллинн, стадион "Лиллекюл​​​​​​а"

Поединок двух сильнейших команд Европы по итогам прошлого сезона состоится в эстонском Таллине. Матч обслужит польская бригада арбитров.

Главный тренер "Реала" Юлен Лопетеги: "Атлетико" - отличная команда, в которой собраны превосходные игроки и тренер, который уже несколько лет ведет клуб в верном направлении. Это финал, и наши команды заставят друг друг проявить свои лучшие качества. Мы собраны и знаем, что надо сделать, чтобы обыграть "Атлетико".

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне: "Реал" будет играть в новом стиле, с высоким прессингом и желанием контролировать мяч на половине поля соперника. Лопетеги исповедывал эту философию в сборной Испании. Ее же он будет насаждать и в "Реале". Самое главное - сыграть с эмоциями и проявить волю к победе. Это мы и сделаем".

Ориентировочные составы:

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Каземиро, Кроос, Иско; Бейл, Бензема, Асенсио

"Атлетико": Облак; Хуанфран, Годин, Хименес, Филипе Луис; Коке, Сауль, Родриго; Лемар, Гризманн, Коста