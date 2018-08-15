Реал - Атлетико: анонс матчу

Готуємося до поєдинку за Суперкубок УЄФА

Іспанські "Реал" і "Атлетіко" битимуться в поєдинку за Суперкубок Європи. Трансляція матчу розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на каналі "Футбол 1". На думку букмекерів, перевага в цьому поєдинку на боці "вершкових".

15 серпня 22:00

Таллінн, стадіон "Ліллекюла"

Поєдинок двох найсильніших команд Європи за підсумками минулого сезону відбудеться в естонському Талліні. Матч обслуговуватиме польська бригада арбітрів.

Головний тренер "Реала" Юлен Хулен Лопетегі: "Атлетіко" - відмінна команда, в якій зібрані чудові гравці і тренер, який вже кілька років веде клуб у вірному напрямку. Це фінал, і наші команди змусять один друг проявити свої найкращі якості. Ми зібрані і знаємо, що треба зробити, щоб обіграти "Атлетіко".

Головний тренер "Атлетіко" Дієго Сімеоне: "Реал" буде грати в новому стилі, з високим пресингом і бажанням контролювати м'яч на половині поля суперника. Хулен Лопетегі сповідував цю філософію в збірній Іспанії. Її ж він буде насаджувати і в "Реалі". Найголовніше - зіграти з емоціями і проявити волю до перемоги. Це ми і зробимо ".

Орієнтовні склади:

"Реал": Навас; Карвахаль, Рамос, Варан, Марсело; Каземіро, Кроос, Іско; Бейл, Бензема, Асенсио

"Атлетіко": Облак; Хуанфран, Годін, Хіменес, Філіпе Луїс; Коке, Сауль, Родріго; Лемар, Грізманн, Коста