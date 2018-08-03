Назначен арбитр матча за Суперкубок УЕФА между "Реалом" и "Атлетико"

Поединок обслужит польская бригада судей

Матч за Суперкубок УЕФА между испанскими "Реалом" и "Атлетико" обслужит бригада арбитров во главе с 37-летним поляком Шимоном Марчиняком. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Шимон Марчиняк получил звание арбитра ФИФА в 2011 году и с тех пор отсудил 58 матчей под эгидой УЕФА. В сезоне 2017/18 37-летний рефери обслуживал четыре матча Лиги чемпионов и был четвертым арбитром в финале Лиги Европы между "Марселем" и "Атлетико".

Помощниками Марчиняка будут его соотечественники Павел Сокольницки и Томаш Листкевич, дополнительные рефери - Павел Рачковски, Томаш Мусиал, резервный арбитр - Радослав Сейка (все - Польша). Четвертым рефери назначен Овидиу Хатеган (Румыния).

По итогам прошлого сезона "Реал" стал победителем Лиги чемпионов, "Атлетико" выиграл Лигу Европы.

Матч за Суперкубок УЕФА между испанскими клубами пройдет 15 августа в Таллине, на стадионе "Лиллекюла". Начало в 22:00 по киевскому времени.