Реакції міжнародної спільноти на падіння ракети у Молдові чекати не варто, - експерт

"Сподіватися на якусь реакцію світової спільноти після влучання ракети на територію Молдови не доводиться, бо очевидно, що ця реакція загалом слабка. Якщо згадати події 2008 року - окупацію частини території Грузії, події 2014 - окупацію Криму, частини Донецької та Луганської областей, що ми чули від наших західних партнерів? Висловлювання глибокого занепокоєння", - заявив Селезньов.

За його словами, Молдова в геополітичному сенсі нічим не відрізняється від України та Грузії - колективний Захід, як правило, висловлює глибоке занепокоєння і нічого більше.

"Тобто будь-які процеси, пов'язані з активізацією постачання військово-технічної допомоги для української оборони - це заслуга тих посадових осіб, які беруть участь у переговорах: українських дипломатів, вищих посадових осіб та військово-посадових осіб", - додав Селезньов.