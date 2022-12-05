UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Реакції міжнародної спільноти на падіння ракети у Молдові чекати не варто, - експерт

Ілюстративне фото: реакції міжнародної спільноти на падіння ракети у Молдові чекати не варто (twitter.com)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Світова спільнота, ймовірно, не буде різко реагувати на падіння ракети в Молдові під час сьогоднішнього масованого обстрілу України.

Про це у коментарі РБК-Україна заявив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Сподіватися на якусь реакцію світової спільноти після влучання ракети на територію Молдови не доводиться, бо очевидно, що ця реакція загалом слабка. Якщо згадати події 2008 року - окупацію частини території Грузії, події 2014 - окупацію Криму, частини Донецької та Луганської областей, що ми чули від наших західних партнерів? Висловлювання глибокого занепокоєння", - заявив Селезньов.

За його словами, Молдова в геополітичному сенсі нічим не відрізняється від України та Грузії - колективний Захід, як правило, висловлює глибоке занепокоєння і нічого більше.

"Тобто будь-які процеси, пов'язані з активізацією постачання військово-технічної допомоги для української оборони - це заслуга тих посадових осіб, які беруть участь у переговорах: українських дипломатів, вищих посадових осіб та військово-посадових осіб", - додав Селезньов.

Нагадаємо, сьогодні, 5 грудня, на території Молдови впала ракета.

Пізніше речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що подібні випадки підтверджують загрозу російських атак для безпеки не тільки України, а й інших країн.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МолдоваОбстрілВійна Росії проти Україниракетный удар