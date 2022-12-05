Реакции международного сообщества на падение ракеты в Молдове ждать не стоит, - эксперт

Мировое сообщество, вероятно, не будет резко реагировать на падение ракеты в Молдове во время сегодняшнего массированного обстрела Украины.

"Надеяться на какую-либо реакцию мирового сообщества после попадания ракеты на территорию Молдовы не приходится, потому что очевидно, что эта реакция в целом слаба. Если вспомнить события 2008 года - оккупацию части территории Грузии, события 2014 - оккупацию Крыма, части Донецкой и Луганской областей, что мы слышали от наших западных партнеров? Выражение глубокой обеспокоенности", - заявил Селезнев.

По его словам, Молдова в геополитическом смысле ничем не отличается от Украины и Грузии - коллективный Запад, как правило, высказывает глубокую обеспокоенность и ничего больше.

"То есть, любые процессы, связанные с активизацией поставок военно-технической помощи для украинской обороны - это заслуга тех должностных лиц, которые участвуют в переговорах: украинских дипломатов, высших должностных лиц и военно-должностных лиц", - добавил Селезнев.