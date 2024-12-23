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Реакція ринків свідчить про ріст оптимізму щодо завершення війни в Україні, - огляд НБУ

Україна, Понеділок 23 грудня 2024 11:58
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Реакція ринків свідчить про ріст оптимізму щодо завершення війни в Україні, - огляд НБУ Фото: ринки очікують завершення бойових дій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Ризики подальшого затягування та ескалації війни Росії проти України зберігаються. Водночас реакція ринків свідчить про посилення оптимізму учасників стосовно завершення бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Звіт про фінансову стабільність" НБУ.

Як зазначається у звіті, результати американських виборів поліпшили оцінку міжнародними інвесторами перспектив завершення війни. Зокрема, це відобразилося у зростанні вартості українських єврооблігацій.

"Проте нині параметри та можливі часові рамки досягнення миру залишаються невизначеними, а ризики затягування війни - високими", - йдеться в документі.

Реакція ринків свідчить про ріст оптимізму щодо завершення війни в Україні, - огляд НБУ

Як зазначили в НБУ, ворог тисне на кількох ділянках фронту і досяг певних тактичних успіхів ціною значних втрат. Для України новим викликом на полі бою став фактичний вступ північнокорейської армії у війну на боці Москви. Значно інтенсифікувалися масовані терористичні повітряні удари.

"Тактика обстрілів свідчить про намір Росії залишити Україну взимку без електроенергії, чим завдати якомога більшої шкоди економіці. Удар по Україні новим типом балістичних ракет та супровідні погрози країнам партнерам додатково посилюють ескалацію війни", - йдеться у звіті.

За даними НБУ, Україна адаптується до загроз та інвестує в зміцнення обороноздатності. Тож зростає внутрішнє виробництво продукції військового призначення. Поступово розширюється коло країн, з якими Україна уклала безпекові угоди - уже підписано 27 таких угод, зокрема з усіма країнами G7, ЄС та більшістю його держав-членів. Це підтверджує готовність партнерів надавати подальшу військову допомогу.

Нагадаємо, базовий сценарій МВФ передбачає, що війна Росії проти України триватиме протягом усього 2025 року.

За даними МВФ, дії Росії розходяться з публічними закликами до мирних переговорів. Останніми місяцями спостерігається ескалація військових дій і зростання повітряних ударів по містах.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна забезпечена засобами для ведення війни щонайменше протягом першої половини 2025 року. Марченко переконаний, що за цей час потрібно домовитись про продовження допомоги США.

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