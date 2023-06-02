Реакція РФ на рейд у Бєлгородській області говорить про підвищену тривогу у суспільстві, - ISW
Реакція російської влади на рейд "РДК" у Бєлгородській області РФ свідчить про підвищену тривогу у російському інформаційному просторі та суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
Так, влада Білгородської області оголосила про евакуацію 200 дітей до Пензенської області і планує 3 червня евакуювати ще 600 дітей до Калузької та Ярославської області.
Деякі російські блогери використали ситуацію в Білгородській області для критики російського керівництва, тоді як інші стверджували, що обмежені рейди є провісниками українських контрнаступних операцій.
Ключові висновки ISW:
- Російські війська завдали серію ракетних ударів по Україні в ніч з 31 травня на 1 червня та вдень 1 червня.
- Підрозділи Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії" провели черговий рейд у Білгородській області.
- Чеченські командири та офіційні особи здійснили спільну інформаційну атаку на керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.
- Пригожин відповів на нападки, заявивши, що продовжуватиме висловлювати свою думку доти, доки чиновники Міноборони Росії не будуть покарані за помилки у плануванні вторгнення в Україну.
- Нападки чеченців на особистість Пригожина можуть бути частиною зусиль Кремля щодо дискредитації та підриву позицій Пригожина у міру того, як його війська йдуть з лінії фронту.
- Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп'янська і на північний захід від Сватового.
- Темп російських та українських наступальних операцій на бахмутському напрямку станом на 1 червня залишається низьким, російські війська завдали обмежених наземних ударів на лінії Авдіївка — Донецьк.
- Російська окупаційна влада оголосила, що регіональні вибори на окупованих територіях відбудуться 10 вересня.
Ситуація у Бєлгородській області РФ
Влада Росії в черговий раз заявила про масовані обстріли прикордонного міста Шебекіно в Білгородській області. Прикордонне місто Шебекіно останнім часом часто перебуває під обстрілами, в яких місцева влада постійно звинувачує ЗСУ. Зазначимо, що в Україні категорично заперечують причетність до таких атак.
Докладно про те, що відбувається у Бєлгородській області, читайте у матеріалі РБК-Україна - "Новий рейд і Шебекіно у вогні. Що відбувається в Білгородській області".
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