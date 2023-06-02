ua ru
Пт, 02 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Реакция РФ на рейд в Белгородской области говорит о повышенной тревоге в обществе, - ISW

Новина українською →
Пятница 02 июня 2023 04:23
Реакция РФ на рейд в Белгородской области говорит о повышенной тревоге в обществе, - ISW Фото: реакция РФ на рейд в Белгородской области говорит о повышенной тревоге в обществе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Реакция российских властей на рейд "РДК" в Белгородской области РФ свидетельствует о повышенной тревоге в российском информационном пространстве и обществе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, власти Белгородской области объявили об эвакуации 200 детей в Пензенскую область и планируют 3 июня эвакуировать еще 600 детей в Калужскую и Ярославскую области.

Некоторые российские блогеры использовали ситуацию в Белгородской области для критики российского руководства, в то время как другие утверждали, что ограниченные рейды являются предвестниками украинских контрнаступательных операций.

Ключевые выводы ISW:

  • Российские войска нанесли серию ракетных ударов по Украине в ночь с 31 мая на 1 июня и днем ​​1 июня.
  • Подразделения Русского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России" провели очередной рейд в Белгородской области.
  • Чеченские командиры и официальные лица предприняли совместную информационную атаку на руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
  • Пригожин ответил на нападки, заявив, что будет продолжать высказывать свое мнение до тех пор, пока чиновники Минобороны России не будут наказаны за ошибки в планировании вторжения в Украину.
  • Нападки чеченцев на личность Пригожина могут быть частью усилий Кремля по дискредитации и подрыву позиций Пригожина по мере того, как его войска уходят с линии фронта.
  • Российские войска вели наступательные действия северо-восточнее Купянска и северо-западнее Сватово.
  • Темп российских и украинских наступательных операций на бахмутском направлении по состоянию на 1 июня остается низким, российские войска нанесли ограниченные наземные удары на линии Авдеевка — Донецк.
  • Российские оккупационные власти объявили, что региональные выборы на оккупированных территориях пройдут 10 сентября.

Ситуация в Белгородской области РФ

Власти России в очередной раз заявили о массированных обстрелах пограничного города Шебекино в Белгородской области. Пограничный город Шебекино в последнее время часто находится под обстрелами, в которых местные власти постоянно обвиняют ВСУ. Отметим, что в Украине категорически отрицают причастность к таким атакам.

Подробно о том, что происходит в Белгородской области читайте в материале РБК-Украина - "Новый рейд и Шебекино в огне. Что происходит в Белгородской области".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская область Вторжение России в Украину
NEWS
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
Украинская артиллерия "накрывает" окупантов на Таврическом направлении: карты боев ISW
DAILY
Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Херсонец Алексей Сивак: В плену россияне били током и говорили, что с мирными не воюют