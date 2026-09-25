ua en ru
Пт, 25 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Реактивні "Шахеди" і не тільки: ППО знешкодила ще 127 дронів

21:20 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Реактивні "Шахеди" і не тільки: ППО знешкодила ще 127 дронів Фото: Мобільна вогнева група ППО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Росія запустила ударні дрони по Україні вдень 25 вересня. Було відбито 78% безпілотників різних типів, проте є влучання на майже30 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Денна атака дронів

Протягом дня 25 вересня (із 7.00 до 18.30) окупанти атакували Україну 162 ударними БпЛА:

  • "Герберами",
  • "Бандеролями/Дань-Т",
  • реактивними "Шахедами" ,
  • дронами інших типів.

За попередніми даними, 76 із них - реактивні, зазначили у Повітряних силах.

"Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них - реактивні), - кажуть у ПС.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Крім того, у ніч на 24 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Україна ППО Війна Росії проти України Дрони
Новини
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Який вигляд має бізнес-центр "Інком" у Києві після атаки РФ: фото та відео
Аналітика
У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У Польщі немає іншого ворога, крім Росії: інтерв'ю з послом України Василем Боднарем