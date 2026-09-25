Реактивні "Шахеди" і не тільки: ППО знешкодила ще 127 дронів

Росія запустила ударні дрони по Україні вдень 25 вересня. Було відбито 78% безпілотників різних типів, проте є влучання на майже30 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Повітряних сил ЗСУ у Telegram.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 27 локаціях , а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

"Протиповітряною обороною протягом вказаного періоду збито/подавлено 127 БпЛА (44 із них - реактивні) , - кажуть у ПС.

За попередніми даними, 76 із них - реактивні, зазначили у Повітряних силах.

Раніше РБК-Україна писало, що уночі 25 вересня Росія випустила по Україні 295 ударних безпілотників. ППО збила більшість із них, але є влучання.

Крім того, у ніч на 24 вересня окупанти атакували Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також 282 ударними дронами. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих цілей.