Реактивні "Шахеди" атакують Волинь: уражено підприємство і митний термінал

Раніше РБК-Україна писало, що у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.

Крм того, ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною другу добу поспіль.