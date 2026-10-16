UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Реактивні "Шахеди" атакують Волинь: уражено підприємство і митний термінал

17:10 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальники ліквідовують пожежу після атаки дронів у Луцьку (facebook.com/dsnsVol)

Ворог продовжує атакувати Луцьк і Ковель реактивними дронами. Є повторний "приліт" у підприємство з іноземними інвестиціями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Волинської ОВА Романа Романюка у Telegram.

Реактиви атакують Волинь

Станом на 16:20 16 жовтня Волинська область продовжує перебувати під атакою ворожих ударних БпЛА типу "Шахед", зокрема реактивних, каже Романюк.

"У Луцьку повторно зазнало ураження підприємство з іноземними інвестиціями", - зазначив він.

У Ковелі внаслідок атаки горять близько 10 вантажних автомобілів із напівпричепами. Є один постраждалий.

"У Ковелі під ударом опинився і місцевий митний термінал", - уточнив Романюк.

Раніше РБК-Україна писало, що у Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.

Крм того, ситуація в Луцьку з електропостачанням після ворожих атак залишається складною другу добу поспіль.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ЛуцькВійна Росії проти України