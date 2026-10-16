Реактивные "Шахеды" атакуют Волынь: поражено предприятие и таможенный терминал
Враг продолжает атаковать Луцк и Ковель реактивными дронами. Есть повторный "прилет" в предприятие с иностранными инвестициями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Волынской ОВА Романа Романюка в Telegram.
Реактивы атакуют Волынь
По состоянию на 16:20 16 октября Волынская область продолжает находиться под атакой вражеских ударных БпЛА типа "Шахед", в том числе реактивных, говорит Романюк.
"В Луцке повторно потерпело поражение предприятие с иностранными инвестициями", - отметил он.
В Ковеле в результате атаки горят около 10 грузовых автомобилей с полуприцепами. Есть один пострадавший.
"В Ковеле под ударом оказался и местный таможенный терминал", – уточнил Романюк.
Ранее РБК-Украина писало, что в Маневичах на Волыни предупредили о возможной аварии на одном из предприятий поселка с выбросом аммиака в воздух.
Кроме того, ситуация в Луцке с электроснабжением после вражеских атак остается сложной вторые сутки подряд.