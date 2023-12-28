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Реагуватимуть жорстко. В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні святя

Фото: Реагуватимуть жорстко. В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні святя (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. Поліція обіцяє реагувати жорстко на порушення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва під час брифінгу.

Як відзначив Ахрамєєв, Національна поліція, в цілому, готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки.

До забезпечення правопорядку залучені: 

  • правоохоронці; 
  • військовослужбовці Національної гвардії; 
  • Військова служба правопорядку; 
  • громадські формування; 
  • добровольці. 

Чи очікуються зміни комендантської години 

"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", - розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Реагуватимуть жорстко 

Поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу. 

"Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування", - додав Ахрамєєв. 

Яка комендантська година в областях 

  • Вінницька область: 00:00 - 05:00
  • Луцьк та Волинська область: 00:00 - 05:00
  • Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (Нікопольський район: 23:00 - 04:00; Синельниківський район: 22:00 - 05:00)
  • Донецька область: 21:00 - 05:00
  • Житомирська область: 00:00 - 05:00
  • Запорізька область: 23:00 - 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00)
  • Івано-Франківська область: 00:00 - 05:00
  • Київська область: 00:00 - 05:00
  • Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 - 05:00
  • Луганська область: 21:00 - 05:00
  • Львівська область: 00:00 - 05:00
  • Миколаївська область: 00:00 - 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 - 05:00)
  • Одеська область: 00:00 - 05:00
  • Полтавська область: 00:00 - 04:00
  • Рівненська область: 00:00 - 05:00
  • Сумська область: 23:00 - 04:00
  • Тернопільська область: 00:00 - 05:00
  • Харківська область: 23:00 - 05:00
  • Херсонська область: 20:00 - 06:00
  • Хмельницька область: 00:00 - 05:00
  • Черкаська область: 00:00 - 04:00
  • Чернівецька область: 00:00 - 04:00
  • Чернігівська область: 00:00 - 04:00

Про усі заборони під час комендантської години можна дізнатись детальніше за посиланням

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