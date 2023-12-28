Реагуватимуть жорстко. В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні святя

Як відзначив Ахрамєєв, Національна поліція, в цілому, готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки.

До забезпечення правопорядку залучені:

правоохоронці;

військовослужбовці Національної гвардії;

Військова служба правопорядку;

громадські формування;

добровольці.

Чи очікуються зміни комендантської години

"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", - розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.

Реагуватимуть жорстко

Поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.

"Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування", - додав Ахрамєєв.

Яка комендантська година в областях

Вінницька область: 00:00 - 05:00

Луцьк та Волинська область: 00:00 - 05:00

Дніпропетровська область: 00:00 – 05:00 (Нікопольський район: 23:00 - 04:00; Синельниківський район: 22:00 - 05:00)

Донецька область: 21:00 - 05:00

Житомирська область: 00:00 - 05:00

Запорізька область: 23:00 - 05:00 (на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів - з 21:00 до 5:00)

Івано-Франківська область: 00:00 - 05:00

Київська область: 00:00 - 05:00

Кропивницький та Кіровоградська область: 23:00 - 05:00

Луганська область: 21:00 - 05:00

Львівська область: 00:00 - 05:00

Миколаївська область: 00:00 - 05:00 (Очаківська, Чорноморська та Куцурубська ОТГ: 23:00 - 05:00)

Одеська область: 00:00 - 05:00

Полтавська область: 00:00 - 04:00

Рівненська область: 00:00 - 05:00

Сумська область: 23:00 - 04:00

Тернопільська область: 00:00 - 05:00

Харківська область: 23:00 - 05:00

Херсонська область: 20:00 - 06:00

Хмельницька область: 00:00 - 05:00

Черкаська область: 00:00 - 04:00

Чернівецька область: 00:00 - 04:00

Чернігівська область: 00:00 - 04:00

Про усі заборони під час комендантської години можна дізнатись детальніше за посиланням.