Реагуватимуть жорстко. В поліції нагадали про комендантську годину у новорічні святя

Під час новорічних свят в Україні й надалі діятиме комендантська година. Поліція обіцяє реагувати жорстко на порушення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максима Ахрамєєва під час брифінгу.
Як відзначив Ахрамєєв, Національна поліція, в цілому, готова до проведення свят для забезпечення охорони публічного порядку та безпеки.
До забезпечення правопорядку залучені:
Чи очікуються зміни комендантської години
"На скільки мені відомо, то Київська та обласні військові адміністрації не збираються змінювати часовий графік комендантської години. В більшості областей вона діє з 00:00 до 05:00 ранку", - розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції.
Реагуватимуть жорстко
Поліція реагуватиме на порушення комендантської години жорстко. Водночас з розумінням ставитиметься до осіб, які порушили її через крайню потребу.
"Але в цілому будемо реагувати жорстко. Хотів би нагадати, що будемо жорстко реагувати на повідомлення щодо роботи закладів розваги та харчування", - додав Ахрамєєв.
Про усі заборони під час комендантської години можна дізнатись детальніше за посиланням.
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