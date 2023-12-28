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Реагировать будут жестко. В полиции напомнили о комендантском часе в новогодние праздники

Фото: Реагировать будут жестко. В полиции напомнили о комендантском часе в новогодние праздники (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Во время новогодних праздников в Украине и дальше будет действовать комендантский час. Полиция обещает жестко реагировать на нарушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Максима Ахрамеева во время брифинга.

Как отметил Ахрамеев, Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.

К обеспечению правопорядка вовлечены:

  • правоохранители;
  • военнослужащие Национальной гвардии;
  • Военная служба правопорядка;
  • общественные формирования;
  • добровольцы.

Ожидаются ли смены комендантского часа

"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Реагировать будут жестко

Полиция будет реагировать на нарушение комендантского часа жестко. В то же время с пониманием будет относиться к лицам, которые нарушили его из-за крайней необходимости. 

"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - добавил Ахрамеев.

Какой комендантский час в областях 

  • Винницкая область: 00:00 - 05:00
  • Луцк и Волынская область: 00:00 - 05:00
  • Днепропетровская область: 00:00 - 05:00 (Никопольский район: 23:00 - 04:00; Синельниковский район: 22:00 - 05:00)
  • Донецкая область: 21:00 - 05:00
  • Житомирская область: 00:00 - 05:00
  • Запорожская область: 23:00 - 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов - с 21:00 до 5:00)
  • Ивано-Франковская область: 00:00 - 05:00
  • Киевская область: 00:00 - 05:00
  • Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 - 05:00
  • Луганская область: 21:00 - 05:00
  • Львовская область: 00:00 - 05:00
  • Николаевская область: 00:00 - 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 - 05:00)
  • Одесская область: 00:00 - 05:00
  • Полтавская область: 00:00 - 04:00
  • Ровенская область: 00:00 - 05:00
  • Сумская область: 23:00 - 04:00
  • Тернопольская область: 00:00 - 05:00
  • Харьковская область: 23:00 - 05:00
  • Херсонская область: 20:00 - 06:00
  • Хмельницкая область: 00:00 - 05:00
  • Черкасская область: 00:00 - 04:00
  • Черновицкая область: 00:00 - 04:00
  • Черниговская область: 00:00 - 04:00

Обо всех запретах во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.

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