Реагировать будут жестко. В полиции напомнили о комендантском часе в новогодние праздники

Как отметил Ахрамеев, Национальная полиция в целом готова к проведению праздников для обеспечения охраны публичного порядка и безопасности.

К обеспечению правопорядка вовлечены:

правоохранители;

военнослужащие Национальной гвардии;

Военная служба правопорядка;

общественные формирования;

добровольцы.

Ожидаются ли смены комендантского часа

"На сколько мне известно, то Киевская и областные военные администрации не собираются менять временной график комендантского часа. В большинстве областей он действует с 00:00 до 05:00 утра", - рассказал начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции.

Реагировать будут жестко

Полиция будет реагировать на нарушение комендантского часа жестко. В то же время с пониманием будет относиться к лицам, которые нарушили его из-за крайней необходимости.

"Но в целом будем реагировать жестко. Хотел бы напомнить, что будем жестко реагировать на сообщения о работе заведений развлечения и питания", - добавил Ахрамеев.

Какой комендантский час в областях

Винницкая область: 00:00 - 05:00

Луцк и Волынская область: 00:00 - 05:00

Днепропетровская область: 00:00 - 05:00 (Никопольский район: 23:00 - 04:00; Синельниковский район: 22:00 - 05:00)

Донецкая область: 21:00 - 05:00

Житомирская область: 00:00 - 05:00

Запорожская область: 23:00 - 05:00 (на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов - с 21:00 до 5:00)

Ивано-Франковская область: 00:00 - 05:00

Киевская область: 00:00 - 05:00

Кропивницкий и Кировоградская область: 23:00 - 05:00

Луганская область: 21:00 - 05:00

Львовская область: 00:00 - 05:00

Николаевская область: 00:00 - 05:00 (Очаковская, Черноморская и Куцурубская ОТГ: 23:00 - 05:00)

Одесская область: 00:00 - 05:00

Полтавская область: 00:00 - 04:00

Ровенская область: 00:00 - 05:00

Сумская область: 23:00 - 04:00

Тернопольская область: 00:00 - 05:00

Харьковская область: 23:00 - 05:00

Херсонская область: 20:00 - 06:00

Хмельницкая область: 00:00 - 05:00

Черкасская область: 00:00 - 04:00

Черновицкая область: 00:00 - 04:00

Черниговская область: 00:00 - 04:00

Обо всех запретах во время комендантского часа можно узнать подробнее по ссылке.