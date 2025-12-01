Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

У події взяли участь понад 350 представників зі 100 медичних установ.

Програма RECOVER TOGETHER об’єднала понад 100 спікерів з України та з-за кордону, зокрема з Ізраїлю й Великої Британії: практичні доповіді, кейси та дискусії про те, як побудувати системну, масштабну й доступну реабілітацію для військових і ветеранів.

Центральною темою стало розуміння того, що реабілітація - це не "після війни", а частина безпеки й обороноздатності держави вже сьогодні.

Фото: конференція RECOVER TOGETHER

Відкриваючи конференцію, бізнесмен і філантроп, засновник проєкту RECOVERY Віктор Пінчук наголосив, що реабілітація воїнів є складовою безпеки країни, і окреслив три ключові напрями:

"По-перше. У цій війні унікальну участь беруть саме наші Герої на фронті. Тільки вони ризикують своїм життям, віддають життя або велику частину свого здоров’я. Коли вони повернуться, потрібно, щоб вони побачили: ставлення до них змінилося, воно унікальне. Що країна, суспільство, держава - усі розуміють, що вони зробили. Якщо вони отримають це відчуття - це важливо. Якщо ні - буде нереальна соціально-економічна проблема в країні.

По-друге. Наші Герої виборюють нашу незалежність там, на фронті. Якщо щось трапляється з їхнім здоров’ям, повертаючись, вони повинні знати: "Якщо щось трапиться - про мене будуть турбуватися на найвищому рівні". Потрібно, щоб вони знали, що їх тут може чекати - які центри, які лікарі.

По-третє. На фронті не вистачає не просто людей, а фахівців - тих, хто з досвідом і вмотивовані. 70-75% пацієнтів у наших центрах є діючими військовими, і більшість будуть повертатися на фронт. Це прямий вклад у національну безпеку".

Фото: Віктор Пінчук на конференції

На конференції RECOVER TOGETHER обговорили найактуальніші теми сучасної військової реабілітації. Упродовж двох днів секції були присвячені роботі з бойовою травмою, інфекційному контролю, нейрохірургічним втручанням, роботі з опіками, ЧМТ, травмами спинного мозку, порушеннями зору, розладами сну, різними видами болю й ампутаціями, а також професійним стандартам роботи реабілітаційних фахівців та проблемам освіти.

Погляд на реабілітацію висловили військові, виступивши на панелі "Досвід, що змінює країну: як історії відновлення формують наше завтра", яку модерував Тарас Тополя - фронтмен гурту "Антитіла" та боєць 130 батальйону ТрО.

Фото: військову панель модерував Тарас Тополя

У дискусії взяли участь: Руслан Єрьоменко - інструктор ЦСН НГУ "Омега"; Олександр Кузьменко - сержант 12 бригади "Азов", захисник Маріуполя; Олександра Лисицька (Аляска) - офіцерка підрозділу БпЛА "Крила Омеги"; Дмитро Полов’ян - ветеран та інструктор центру RECOVERY.

Окрім цього, учасники обговорили сфери, що безперервно супроводжують реабілітацію та потребують посиленої співпраці всіх сторін.

Йшлося про роботу патронатних служб "Хартії", "Азову", Третього армійського корпусу й "Щита Маґури" та про те, як налагодити зв’язок із медичними закладами, де відновлюються захисники.

Фото: представники патронатних служб на конференції

Також обговорювали відновлення сексуального життя після поранень як важливу частину повернення людини до повноцінного життя. Порушили питання специфіки реабілітації звільнених із полону. Окремо зосередилися на менеджменті залежностей серед ветеранів.

Також говорили про ландшафт ментального здоров’я в Україні та розбудову нової архітектури стійкості, зокрема в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" за ініціативи Олени Зеленської.

Фото: військова панель конференції RECOVER TOGETHER

Розглянули, як технології - від біоінженерних рішень до штучного інтелекту - змінюють реабілітаційну медицину. Сучасна реабілітація - це вже не про окремі спеціальності, а про цілісну систему, яка працює з тілом, психікою, сім’єю, технологіями й довготривалим супроводом військових.

Окрему увагу приділили тому, в якому стані країна зустріла масштабні виклики, пов’язані з пораненнями, і як перебудовується система реабілітації під час війни. Про це говорила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Верещук.

Фото: Ірина Верещук на конференції

"До повномасштабної війни система відновлення в Україні була технологічно застарілою і не розрахованою на такі масштаби викликів. За останні роки реабілітаційна індустрія отримала нові ресурси, технології, обладнання та професіоналів. Велика заслуга в цьому - таких проєктів, як RECOVERY, заснований Віктором та Оленою Пінчуками", - розповіла Верещук.

Питання реабілітації як ключового елемента обороноздатності продовжив заступник міністра оборони України Євген Мойсюк. Він підкреслив важливість повернення підготовлених військових у стрій і відповідальність держави за тих, хто повернутися не може.

Фото: заступник міністра оборони України Євген Мойсюк

"Відновлення - це одна з найважливіших складових боєздатності нашої армії. Більш ніж 70% поранених повертається в стрій, і повертаються не як новачки, а як ветерани з досвідом, котрі набагато ефективніші в бою. Це надзвичайно вагомий внесок у нашу спроможність. А для 30%, які не можуть повернутися в стрій, наша спільна відповідальність - забезпечити необхідну турботу держави й суспільства та повернути їх до повноцінного, якісного життя", - зазначив Євген Мойсюк.

У розбудові якісної реабілітації вирішальними є спільні стандарти й спільна мета держави та партнерів. Саме на цьому наголосила голова Національної служби здоров’я України Наталія Гусак.

Фото: голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак

"Для нас надзвичайно важлива пацієнтоорієнтованість, і приватні партнери мають ті самі цілі, що й Національна служба здоров’я України. Сегмент реабілітації, який сформувала держава, є зразковим. І я хочу подякувати проєкту RECOVERY, котрий повністю збігається з цінностями медичної спільноти - це пацієнтоорієнтованість, гідність до пацієнта й гідність до лікарів", - підкреслила вона.

Під час події також говорили про шлях ветерана після лікування та важливість створення умов для повернення людини до автономності й гідності.

"Сьогодні вже не потрібно пояснювати, чому ветеран - це важливо. І не треба пояснювати, що ветеран - це людина, котра має право не просто на пільги чи гарантії, а на привілей. І цей привілей - можливість відновитися - якраз і будує ця спільнота, що тут присутня. Це той фундамент, який дозволяє людині повернути гідність і опору після травми. Недостатньо вилікувати - людина має навчитися жити зі своїм новим тілом, у своєму новому статусі, взаємодіяти зі світом самостійно й відчувати гідність і повагу", - зазначила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова.

Фото: міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова

Паралельно з розвитком фізичної реабілітації держава розбудовує і психологічний компонент відновлення військових та ветеранів. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що ефективність реабілітації можлива лише тоді, коли фізичне й психологічне відновлення інтегровані в єдину систему.

"Ми також усвідомили, що без психологічної реабілітації процес відновлення не буде повноцінним. З’явився проєкт ПОВЕРНЕННЯ, який продемонстрував необхідні стандарти, і ми переконалися, наскільки це ефективно. Є центр досконалості в Дніпрі, де одночасно працюють RECOVERY та центр ментального здоров’я ПОВЕРНЕННЯ - і ця модель дає дійсно комплексний результат", - заявив Ляшко.

Фото: очільник МОЗ Віктор Ляшко

У блоці, присвяченому ментальному здоров’ю, ішлося про те, як за останні роки змінилося ставлення суспільства до психологічної підтримки та чому це стає частиною системної реабілітації. Керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України Оксана Збітнєва наголосила, що найважливіша трансформація - зміна культури піклування. Запит на інформацію про ментальне здоровʼя зріс до 86%, а рівень категоричної відмови від допомоги впав більше ніж удвічі (з 46% у 2022 році до 22% у 2025-му).

"Так формується довіра до системи та фахівців, і, звичайно, комунікація тут стала не просто інструментом, а зсувом у національному наративі. Це ще раз доводить: ментальне здоров’я - важлива частина відновлення", - акцентувала Збітнєва.

Фото: керівниця Координаційного центру з психічного здоров'я при Кабміні Оксана Збітнєва

Міжнародні партнери наголошували, що роль ветеранів не завершується після служби - вони будуть ключовими в майбутній відбудові країни. Про це говорила спеціальна представниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд.

"Військові та ветерани відіграють ключову роль не лише в обороні України та демократичного світу, а й у відродженні України після війни. Мій дід жив у Канаді та воював у Другій світовій війні. Тих військових, які повернулися додому, називали "величним поколінням". Вони стали лідерами нашого суспільства й зробили вагомий внесок у визволення демократичного світу. Тому сьогодні ті, хто захищає Україну і весь демократичний світ, мають стати лідерами українського післявоєнного відродження", - наголосила Христя Фріланд.

Фото: спредставниця Канади з питань відбудови України Христя Фріланд

У програмі конференції були представлені й голоси ветеранів, які вже пройшли шлях відновлення та працюють у реабілітаційному середовищі. Інструктор реабілітаційного центру RECOVERY, ветеран і колишній полонений Дмитро Полов’ян наголосив на важливості залучення ветеранів до підтримки один одного:

"Нам як суспільству потрібно активніше залучати ветеранів, котрі вже пройшли свій шлях реабілітації та мають досвід відновлення власної сили й рівноваги. Їхня присутність і підтримка можуть стати опорою для тих, хто тільки починає цей шлях. Якщо дивитися ширше, такий підхід допоможе вирішити одразу кілька важливих питань - і працевлаштування ветеранів, і розвиток інклюзивності, і збереження того унікального досвіду, який ми не можемо втратити. У країні вже працюють програми, що заохочують роботодавців брати на роботу ветеранів з інвалідністю. Це і фінансові пільги, і вимога створювати інклюзивні робочі місця. Такий механізм дає можливість не лише працевлаштовувати людей, а й інтегрувати їхній досвід у суспільство - і робити його сильнішим".

Фото: ветеран Дмитро Полов'ян

Інна Ящук, державний секретар Міністерства внутрішніх справ України, звернула увагу на те, що реабілітація важлива не лише як медичний процес, а як інструмент повернення людини до активного й самостійного життя. Вона наголосила, що зміни останніх років уже дають відчутні результати. "Реабілітація цінна тим, що повертає людині сили, віру в себе та можливості для повноцінного життя", - зазначила Ящук.

За її словами, в Україні від 2022 року й до сьогодні відбувається швидкий і якісний стрибок розвитку реабілітаційних послуг. Завдяки цьому ветерани та ветеранки, захисники й захисниці швидко відновлюються до роботи, займаються спортом тощо. Якісна повноцінна реабілітація допомагає військовим відновити спроможність, розвиватися, бути соціально активними. Найцінніший результат реабілітації - відкриття, бачення життєвого, професійного шляху, впевнена Інна Ящук.

Фото: Інна Ящук, державний секретар МВС

У воєнні роки роль медичних команд у реабілітації зросла безпрецедентно, і саме мультидисциплінарні реабілітаційні команди стали стандартом роботи з пораненими. Про професійні принципи, на яких тримається таке відновлення, говорить Анна Анісовець, лікарка ФРМ та завідувачка чернігівського центру RECOVERY:

"У сфері реабілітації якість починається з чесного й відповідального виконання професійних обов’язків - від молодшої медичної сестри до головного лікаря. Це є проявом поваги до військовослужбовців, які так само добросовісно виконують свою роботу на фронті. Для нас це означає дотримання клінічних протоколів, доказових підходів і стандартів безпеки, роботу в межах міждисциплінарної команди й постійний професійний розвиток. Самодисципліна, етичність і свідомий вибір служити своїй професії - основа системи, що дозволяє військовим отримати відновлення, на яке вони мають повне право".

Керівниця проєкту RECOVERY Світлана Гриценко наголосила на важливості координації між усіма учасниками системи.

Фото: керівниця проєкту RECOVERY Світлана Гриценко

"Реабілітація військових - це не постскриптум війни. Це складова національної безпеки тут і зараз. Відновлення поранених - не лише про лікування, а й про повний цикл подолання наслідків травми: фізичну стійкість, психологічну рівновагу, повернення до життя і служби. Щоб така система працювала не точково, а по всій країні, потрібна спільна координація. Саме тому конференції на кшталт RECOVER TOGETHER об’єднують фахівців, державу й партнерів, щоб формувати цілісну модель реабілітації, яка повертає силу тим, хто захищає нашу країну", - зазначила керівниця проєкту RECOVERY.

Зміни в системі реабілітації відбуваються паралельно з викликами війни, і саме такі професійні дискусії задають напрям розвитку на найближчі роки.

Конференція RECOVER TOGETHER є частиною освітнього напряму мережі RECOVERY, яка об’єднує 18 центрів по всій країні, де вже відновилися майже 40 тисяч військових.

Фото: конференція RECOVER TOGETHER

За час роботи проєкту RECOVERY освітні події відвідали більше ніж 6 300 фахівців сфери реабілітації з усієї України. Така постійна взаємодія та спільні стандарти підсилюють професійну спільноту й створюють основу для якісного, довготривалого відновлення захисників і захисниць України.