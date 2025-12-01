Реабилитация воинов - безопасность страны: о чем говорили на ІІІ ежегодной конференции RECOVER TOGETHER

В мероприятии приняли участие более 350 представителей из 100 медицинских учреждений.

Программа RECOVER TOGETHER объединила более 100 спикеров из Украины и из-за рубежа, в том числе Израиля и Великобритании: практические доклады, кейсы и дискуссии о том, как построить системную, масштабную и доступную реабилитацию для военных и ветеранов.

Центральной темой стало понимание того, что реабилитация - это не "после войны", а часть безопасности и обороноспособности государства уже сегодня.

Фото: Конференция RECOVER TOGETHER (пресс-служба)

Открывая конференцию, бизнесмен и филантроп, основатель проекта RECOVERY Виктор Пинчук подчеркнул, что реабилитация воинов является составной частью безопасности страны, и наметил три ключевых направления:

"Во-первых. В этой войне уникальное участие принимают именно наши Герои на фронте. Только они рискуют своей жизнью, отдают жизнь или большую часть своего здоровья. Когда они вернутся, нужно, чтобы они увидели: отношение к ним изменилось, оно уникально. Что страна, общество, государство - все понимают, что они сделали. Если они получат это чувство - это важно. Если нет - будет нереальная социально-экономическая проблема в стране.

Во-вторых. Наши Герои борются за нашу независимость там, на фронте. Если что-то случается с их здоровьем, возвращаясь, они должны знать: "Если что-нибудь случится - обо мне будут беспокоиться на самом высоком уровне". Нужно, чтобы они знали, что их здесь может ждать - какие центры, какие врачи.

В-третьих. На фронте не хватает не просто людей, а специалистов - тех, кто с опытом и мотивирован. 70-75% пациентов в наших центрах являются действующими военными, и большинство будут возвращаться на фронт. Это прямой вклад в национальную безопасность".

Фото: Виктор Пинчук на конференции (пресс-служба)

На конференции RECOVER TOGETHER обсудили самые актуальные темы современной военной реабилитации. В течение двух дней секции были посвящены работе с боевой травмой, инфекционному контролю, нейрохирургическим вмешательствам, работе с ожогами, ЧМТ, травмами спинного мозга, нарушениями зрения, расстройствами сна, различными видами боли и ампутациями, а также профессиональным стандартам работы реабилитационных специалистов и проблемам образования.

Взгляд на реабилитацию выразили военные, выступив на панели "Опыт, который меняет страну: как истории восстановления формируют наше завтра", которую модерировал Тарас Тополя - фронтмен группы "Антитела" и боец ​​130 батальона ТрО.

Фото: военную панель модерировал Тарас Тополя (пресс-служба)

В дискуссии приняли участие: Руслан Еременко - инструктор ЦСН НГУ "Омега"; Александр Кузьменко - сержант 12 бригады "Азов", защитник Мариуполя; Александра Лысицкая (Аляска) - офицер подразделения БпЛА "Крылья Омеги"; Дмитрий Половян - ветеран и инструктор центра RECOVERY.

Кроме того, участники обсудили сферы, которые непрерывно сопровождают реабилитацию и нуждаются в усиленном сотрудничестве всех сторон.

Речь шла о работе патронатных служб "Хартии", "Азова", Третьего армейского корпуса и "Щита Магуры" и о том, как наладить связь с медицинскими учреждениями, где восстанавливаются защитники.

Фото: представители патронатных служб на конференции (пресс-служба)

Также обсуждали возобновление сексуальной жизни после ранений как важную часть возвращения человека к полноценной жизни. Затронули вопрос специфики реабилитации освобожденных из плена. Отдельно сосредоточились на менеджменте зависимостей среди ветеранов.

Также говорили о ландшафте ментального здоровья в Украине и развитии новой архитектуры устойчивости, в частности, в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" по инициативе Елены Зеленской.

Фото: военная панель конференции RECOVER TOGETHER (пресс-служба)

Рассмотрели, как технологии - от биоинженерных решений до искусственного интеллекта - изменяют реабилитационную медицину. Современная реабилитация - это уже не об отдельных специальностях, а о целостной системе, которая работает с телом, психикой, семьей, технологиями и длительным сопровождением военных.

Отдельное внимание было уделено тому, в каком состоянии страна встретила масштабные вызовы, связанные с ранениями, и как перестраивается система реабилитации во время войны. Об этом говорила заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ирина Верещук.

Фото: Ирина Верещук на конференции (пресс-служба)

"До полномасштабной войны система восстановления в Украине была технологически устаревшей и не рассчитанной на такие масштабы вызовов. За последние годы реабилитационная индустрия получила новые ресурсы, технологии, оборудование и профессионалов. Большая заслуга в этом - таких проектов, как RECOVERY, основанный Виктором и Еленой Пинчук", - рассказала Верещук.

Вопрос реабилитации как ключевого элемента обороноспособности продолжил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк. Он подчеркнул важность возвращения подготовленных военных в строй и ответственность государства за тех, кто не может вернуться.

Фото: заместитель министра обороны Украины Евгений Мойсюк (пресс-служба)

"Восстановление - это одна из важнейших составляющих боеспособности нашей армии. Более 70% раненых возвращаются в строй, и возвращаются не как новички, а как ветераны с опытом, которые гораздо эффективнее в бою. Это чрезвычайно весомый вклад в нашу обороноспособность. А для 30%, которые не могут вернуться в строй, наша общая ответственность - обеспечить необходимую заботу государства и общества и вернуть их к полноценной, качественной жизни", - отметил Евгений Мойсюк.

В развитии качественной реабилитации решающими являются общие стандарты и общая цель государства и партнеров. Именно это подчеркнула председатель Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак.

Фото: председатель Национальной службы здоровья Украины Наталья Гусак (пресс-служба)

"Для нас чрезвычайно важна пациентоориентированность, и частные партнеры имеют те же цели, что и Национальная служба здоровья Украины. Сегмент реабилитации, который сформировало государство, образцовый. И я хочу поблагодарить проект RECOVERY, который полностью совпадает с ценностями медицинского сообщества, - это пациентоориентность, достоинство пациента и достоинство врачей", - подчеркнула она.

В ходе мероприятия также говорили о пути ветерана после лечения и важности создания условий для возвращения человека к автономности и достоинству.

"Сегодня уже не нужно объяснять, почему ветеран - это важно. И не надо объяснять, что ветеран - это человек, который имеет право не просто на льготы или гарантии, а на привилегию. И эта привилегия - возможность восстановиться - как раз и строит это сообщество, которое здесь присутствует. Это тот фундамент, который позволяет человеку вернуть достоинство и опору после травмы. Недостаточно вылечить - человек должен научиться жить со своим новым телом, в своем новом статусе, взаимодействовать с миром самостоятельно и чувствовать достоинство и уважение", - отметила министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова.

Фото: министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова (пресс-служба)

Параллельно с развитием физической реабилитации государство развивает и психологический компонент восстановления военных и ветеранов. Министр здравоохранения Виктор Ляшко отметил, что эффективность реабилитации возможна только тогда, когда физическое и психологическое восстановление интегрированы в единую систему.

"Мы также осознали, что без психологической реабилитации процесс восстановления не будет полноценным. Появился проект ПОВЕРНЕННЯ, который продемонстрировал необходимые стандарты, и мы убедились, насколько это эффективно. Есть центр в Днепре, где одновременно работают RECOVERY и центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ - и эта модель дает действительно комплексный результат", - заявил Ляшко.

Фото: руководитель Минздрава Виктор Ляшко (пресс-служба)

В блоке, посвященном ментальному здоровью, говорилось о том, как за последние годы изменилось отношение общества к психологической поддержке и почему это становится частью системной реабилитации. Руководитель Координационного центра по психическому здоровью при Кабинете Министров Украины Оксана Збитнева подчеркнула, что важнейшая трансформация - изменение культуры заботы. Запрос на информацию о ментальном здоровье вырос до 86%, а уровень категорического отказа от помощи упал более чем вдвое (с 46% в 2022 году до 22% в 2025-м).

"Так формируется доверие к системе и специалистам, и, конечно, коммуникация здесь стала не просто инструментом, а смещением в национальном нарративе. Это еще раз доказывает: ментальное здоровье - важная часть восстановления", - акцентировала Збитнева.

Фото: руководитель Координационного центра по психическому здоровью при Кабмине Оксана Збитнева (пресс-служба)

Международные партнеры отмечали, что роль ветеранов не завершается после службы - они будут ключевыми в предстоящем восстановлении страны. Об этом говорила специальный представитель Канады по вопросам восстановления Украины Христя Фриланд.

"Военные и ветераны играют ключевую роль не только в обороне Украины и демократического мира, но и в возрождении Украины после войны. Мой дед жил в Канаде и воевал во Второй мировой войне. Тех военных, которые вернулись домой, называли "величественным поколением". Они стали лидерами нашего общества и внесли весомый вклад в освобождение демократического мира. Поэтому сегодня те, кто защищает Украину и весь демократический мир, должны стать лидерами украинского послевоенного возрождения", - подчеркнула Христя Фриланд.

Фото: представитель Канады по вопросам восстановления Украины Христя Фриланд (пресс-служба)

В программе конференции были представлены голоса ветеранов, которые уже прошли путь восстановления и работают в реабилитационной среде. Инструктор реабилитационного центра RECOVERY, ветеран и бывший пленный Дмитрий Половян отметил важность привлечения ветеранов к поддержке друг друга:

"Нам как обществу нужно активнее привлекать ветеранов, которые уже прошли свой путь реабилитации и имеют опыт восстановления собственной силы и равновесия. Их присутствие и поддержка могут стать опорой для тех, кто только начинает этот путь. Если смотреть шире, такой подход поможет решить сразу несколько важных вопросов - и трудоустройства ветеранов, и развития инклюзивности, и сохранения уникального опыта, который мы не можем потерять. В стране уже работают программы, поощряющие работодателей брать на работу ветеранов с инвалидностью. Это и финансовые льготы и требование создавать инклюзивные рабочие места. Такой механизм позволяет не только трудоустраивать людей, но и интегрировать их опыт в общество - и делать его сильнее".

Фото: ветеран Дмитрий Половян (пресс-служба)

Инна Ящук, государственный секретарь Министерства внутренних дел Украины, обратила внимание на то, что реабилитация важна не только как медицинский процесс, но и как инструмент возвращения человека к активной и самостоятельной жизни. Она подчеркнула, что изменения последних лет уже дают ощутимые результаты. "Реабилитация ценна тем, что возвращает человеку силы, веру в себя и возможности полноценной жизни", - отметила Ящук.

По ее словам, в Украине с 2022 года и по сегодняшний день происходит быстрый и качественный скачок развития реабилитационных услуг. Благодаря этому ветераны и ветеранки, защитники и защитницы быстро восстанавливаются к работе, занимаются спортом и т.д. Качественная полноценная реабилитация помогает военным восстановить способность развиваться, быть социально активными. Самый ценный результат реабилитации - открытие, видение жизненного, профессионального пути, уверена Инна Ящук.

Фото: Инна Ящук, государственный секретарь МВД (пресс-служба)

В военные годы роль медицинских команд в реабилитации возросла беспрецедентно и именно мультидисциплинарные реабилитационные команды стали стандартом работы с ранеными. О профессиональных принципах, на которых держится такое восстановление, говорит Анна Анисовец, врач ФРМ и заведующая черниговским центром RECOVERY:

"В сфере реабилитации качество начинается с честного и ответственного исполнения профессиональных обязанностей - от младшей медицинской сестры до главного врача. Это является проявлением уважения к военнослужащим, которые так же добросовестно выполняют свою работу на фронте. Для нас это означает соблюдение клинических протоколов, доказательных подходов и стандартов безопасности, работу внутри междисциплинарной команды и постоянное профессиональное развитие. Самодисциплина, этичность и сознательный выбор служить своей профессии - основа системы, позволяющая военным получить восстановление, на которое они имеют полное право".

Руководитель проекта RECOVERY Светлана Гриценко отметила важность координации между всеми участниками системы.

Фото: руководитель проекта RECOVERY Светлана Гриценко (пресс-служба)

"Реабилитация военных - это не постскриптум войны. Это составляющая национальной безопасности здесь и сейчас. Восстановление раненых - не только о лечении, но и о полном цикле преодоления последствий травмы: физическую устойчивость, психологическое равновесие, возвращение к жизни и службе. Чтобы такая система работала не точечно, а по всей стране, нужна координация. RECOVER TOGETHER объединяют специалистов, государство и партнеров, чтобы формировать целостную модель реабилитации, которая возвращает силу тем, кто защищает нашу страну", - отметила руководитель проекта RECOVERY.

Изменения в системе реабилитации происходят параллельно вызовам войны, и именно такие профессиональные дискуссии задают направление развития на ближайшие годы.

Конференция RECOVER TOGETHER является частью образовательного направления сети RECOVERY, объединяющей 18 центров по всей стране, где уже восстановились около 40 тысяч военных.

Фото: конференция RECOVER TOGETHER (пресс-служба)

За время работы проекта RECOVERY образовательные события посетили более 6 300 специалистов сферы реабилитации со всей Украины. Такое постоянное взаимодействие и общие стандарты усиливают профессиональное сообщество и создают основу для качественного, долговременного восстановления защитников и защитниц Украины.