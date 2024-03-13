РДК закликає до евакуації. Що відбувається у Курській та Бєлгородській областях сьогодні

Бої тривають

Станом на сьогодні бої у Курській області за селище Тьоткіно продовжуються.

За словами військових легіону "Свобода Росії", частина населеного пункту перебуває під їх контролем і вони продовжують просуватися.

"Апостол", "Домовий" та інші штурмовики передають привіт зі звільненої частини Тьоткіно. Просуваємось далі!", - підписали відео бійці легіону, які напередодні розповіли, що "ночували у рідних краях".

Варто зауважити, що український проект DeepState раніше на мапі позначив "сірою зоною" прикордонну територію у РФ площею 41,8 кв. км. Зокрема, туди входять населені пункти Тьоткiно Курської області та Глотове / Козинка, Лозова Рудка, Нехотіївка і Нова Таволжанка Бєлгородської області.

Фото: в Тьоткіно Курської області другий день тривають бої (t.me/kursk_tipich)

Крім того, бої фіксували й на прикордонному пункті пропуску "Нехотіївка" в Бєлгородській області. На супутникових знімках, опублікованих журналістами "Радіо Свобода", добре видно сліди вчорашнього бою.

Також російськими добровольцями був знищений пункт управління окупаційної армії. Відповідне відео бійці показали в мережі.

Росармія зазнає втрат

За даними джерел ASTRA, вчора як мінімум 4 військовослужбовці Росгвардії загинули, ще 4 були поранені в районі села Нежеголь Бєлгородської області. Їх атакував безпілотник. У тому ж місці дрон знищив автомобіль Росгвардії "Урал" та гармату-гаубицю Д-20.

Крім того, як мінімум 2 військовослужбовці МО РФ отримали поранення вранці 12 березня під час перестрілки в районі села Журавлівка Бєлгородської області.

Ще кілька військових МО РФ також отримали поранення під час боїв районі Журавлівки, їхня точна кількість невідома, додає ASTRA.

Також один військовослужбовець позавідомчої охорони був поранений внаслідок ракетної атаки та атаки БПЛА на Грайворон Бєлгородської області. Через обстріл у місті пошкоджено будівлі ФСБ, поліції та суду.

Бєлгороду та Курську - евакуюватися

На тлі активних боїв у прикордонних районах Легіон "Свобода Росії", "Російський добровольчий корпус" та Сибірський батальйон випустили сьогодні спільну заяву, в яких закликали жителів Курська та Бєлгорода евакуюватися, оскільки готуються удари по позиціях армії РФ.

"Ми звертаємося до наших співгромадян: жителів міста Білгород, чиновників Білгородської адміністрації та всіх тих, хто нас чує. Путінські вбивці завдають масованих ударів по мирних українських містах, виставляючи свої позиції між вашими будинками, школами ваших дітей та держустановами. Щодня десятки простих невинних людей (переважно жінок та дітей) гинуть від обстрілів із Бєлгорода. Обстріл України з території Бєлгорода має зупинитися! У зв'язку з цим, ми змушені завдати вогневої поразки з військових позицій, які розміщені в містах Бєлгород і Курськ. Щоб уникнути жертв серед цивільного населення, ми закликаємо всіх негайно залишити міста", - йдеться в заяві.

Крім того, бійці звернулися і до місцевої влади, закликавши розпочати також евакуацію з міст Курської та Бєлгородської областей.

Реакція Путіна

Російський диктатор Володимир Путін в інтерв'ю прокремлівським медіа прокоментував прорив кордону РФ. На його думку, такі дії відбуваються нібито "на тлі невдач на лінії зіткнення української армії".

"Ось на лінії державного кордону противник намагався атакувати, перш за все, диверсійними групами - ось остання доповідь Генерального штабу - десь до 300 осіб, у тому числі за участю іноземних найманців", - нафантазував Путін.

Крім того, глава Кремля висловив впевненість, що ці атаки є спробою "зірвати вибори у РФ та отримати козир" для обміну територій на можливих переговорах.

Атаки дронів на РФ продовжуються

Зазначимо, що поки в прикордонні РФ тривають бої, атаки дронів супроводжуються низкою російських областей. Лише за минулу ніч і ранок Міноборони РФ нарахувало 65 безпілотників, які їм "вдалося перехопити". Під атакою БПЛА були такі області як: Бєлгородська, Брянська, Воронезька, Курська Ленінградська та Рязанська.

Крім того, за даними джерел РБК-Україна, сьогодні вночі українські дрони атакували 3 російські НПЗ у Рязані, Кстово Нижегородської області та Кірішах Ленінградської області, а також авіабазу ВПС РФ у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Однією з найвдаліших, з огляду на кадри в мережі, виявилась атака на нафтопереробний завод у Рязані, де спалахнула велика пожежа.

Водночас російська влада офіційно заявила, що сьогодні дрон впав і на територію Новошахтинського НПЗ (Ростовська область). Внаслідок чого заводу було зупинено.

В ГУР цю атаку обережно коментують, не спростовуючи й не підтверджуючи своєї причетності. Але зазначають - зараз відбувається низка подій на військових об’єктах держави-агресора, і на вказаному підприємстві у тому числі.

"Що там відбувається (на Новошахтинському НПЗ - ред.) - роботу підприємства наразі зупинено. Це означає, що будуть проблеми і зриви певних планів у ворога і додаткові можливості й час у наших захисників", - сказав представник ГУР МО Андрій Юсов.

Більше деталей про масовані атаки дронів, черговий рейд російських добровольців в РФ, основні цілі та можливі наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна "Під носом у Кремля. Як атаки дронів та прорив кордону переносять війну на територію РФ".

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