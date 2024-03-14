РДК вимагає від губернаторів Курської та Бєлгородської областей не перешкоджати евакуації

За їх словами, звільнення російських регіонів від кремлівського терористичного режиму триває в ці хвилини і саме зараз по путінських військах у Бєлгородській та Курській областях завдаються масовані удари.

"Ми закликаємо уповноважених осіб цих областей, насамперед губернатора Курської області Романа Старовойта та губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова, негайно оголосити евакуацію з усієї території вищезгаданих областей і без зволікання евакуювати цивільних. І мирні жителі не повинні страждати від війни, бойових дій будуть на совісті Старовойта та Гладкова", - йдеться у заяві РДК.

Добровольці також зажадали від губернаторів припинити виконувати злочинні накази кремлівського режиму та не перешкоджати евакуації мирних громадян із зони бойових дій, які самі вже вирішили залишити свої будинки та рятувати життя своїх родин.

"Люди звалюють на паніці вже"

Водночас у ГУР встигли перехопити розмову окупанта з дружиною, в якій жінка зізнається, що в Бєлгородській області проводять подомовий обхід з опитуванням, куди вони планують евакуюватися.

"Тут домове опитування про евакуацію. Ми не відкрили. Запитують, хто евакуюється і куди. Я нічого не сказала. Я двері не відчиняла, вони й пішли далі", - розповіла вона.

Крім того, за її словами, знайомим пропонували евакуюватися "кудись в іншу частину", у Воронеж.

"Це те, що вони пропонують. А так немає пропозицій. Ну, коротше звалюють люди на паніці вже. А ми нічого не робимо, очукуємо ми", - констатує вона.

Евакуація із прикордонних областей РФ

12 березня стало відомо про прорив кордону РФ добровольцями легіону "Свобода Росії", РДК, "Сибірський батальйон". Повідомлялося про захід добровольців у Курській та Бєлгородській областях.

Зазначимо, що 13 березня російські добровольці вже анонсували удари по військових позиціях РФ у Бєлгороді та Курську. Жителів вказаних міст закликали евакуюватися. Пізніше бійці легіону "Свобода Росії" заявили, що взяли під контроль населений пункт Тьоткіно в Курській області та попередили, що ніч на 14 березня буде непростою для ворога.

Вже зранку 14 березня мешканці Бєлгорода скаржаться на "прильоти". Тим часом російські ЗМІ заявили про нібито прорив ДРГ у Бєлгородській області.

Пізніше РДК заявив, щоб жителі самостійно евакуювалися з Курської, Бєлгородської та Брянської областей РФ, оскільки місцева влада проігнорувала заклики добровольців. На це у росіян із зазначених областей було не більше ніж півтори години. При цьому, місцева влада не тільки не почала евакуювати населення, а й почала перешкоджати його виїзду з небезпечних районів російського прикордоння.