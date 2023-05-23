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"РДК" спростував вкиди росіян про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області

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Вівторок 23 травня 2023 21:35
"РДК" спростував вкиди росіян про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області Фото: "РДК" спростував вкидання росіян про "ліквідацію диверсантів" у Бєлгородській області (t.me/russvolcorps)
Автор: Іван Носальський

"Російський добровольчий корпус" не зазнав втрат під час своєї операції у Бєлгородській області. Відповідні заяви росіян є хибними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РДК" у Telegram.

"Ми не знаємо, які колони техніки знищив у своїх зведеннях пан Конашенков (представник Міноборони РФ - ред.), але у "Російського Добровольчого Корпусу" втрат немає", - сказано в повідомленні підрозділу.

Там уточнили, що фото з "убитими диверсантами", які розповсюджують зараз у мережі, також є фейковими.

"Наші бійці носять мультикам, а не піксель. Це на замітку", - уточнили у "РДК".

Що сказав Конашенков

Сьогодні, 23 травня, у зведенні Міноборони РФ Конашенков розповів, що війська країни-агресора нібито знищили "українські формування", що зайшли на територію Бєлгородської області.

Він уточнював, що втрати диверсантів "становлять понад 70 осіб, чотири бойові броньовані машини та п'ять пікапів".

Операція у Бєлгородській області

Учора, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, розпочали рейд в Бєлгородської області. За інформацією Головного управління розвідки, метою таких дій є створення демілітаризованої зони у прикордонних районах РФ.

При цьому вже сьогодні легіон "Свобода Росії" заявив про знищення мотострілецької роти росіян, до якої зазвичай входять близько 150 солдатів.

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