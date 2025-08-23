ua en ru
РДК продовжує зривати наступ РФ: бійці не пустили ворога в Дніпропетровську область

Субота 23 серпня 2025 20:30
UA EN RU
РДК продовжує зривати наступ РФ: бійці не пустили ворога в Дніпропетровську область Фото: під час штурмових дій та зачисток РДК взяли в полон 16 російських окупантів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російський Добровольчий Корпус та українські військові успішно зривають наступ ворога. Зокрема, окупантів не пустили до Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, у спільній операції діяли підрозділи РДК, "Братство" зі складу "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО, а також воїни 5-ї окремою важкої механізованої бригади ЗСУ.

"(Військові - ред.) успішно зупинили спробу прориву ворога на Донеччині та не допустили просування росіян у напрямку кордонів Дніпропетровської області", - йдеться у повідомленні.

У ГУР поінформували, що під час штурмових дій та зачисток бійці РДК взяли в полон 16 російських окупантів. Причому серед них так звані "прапороносці", які мали зняти фейкові новини про "захоплення" населених пунктів України. Зокрема, села Андріївка-Клевцове.

Також бійці показали відео, на якому видно штурми, роботу танкових екіпажів, влучні удари дронів, а також кадри взяття російських військових в полон.

"Розвідники нагадують: поява зі зброєю і "триколорами" на нашій землі закінчується однаково - знищенням", - наголосили у ГУР.

Успіхи ЗСУ на фронті

Нагадаємо, днями в Генштабі ЗСУ повідомили, що українські бійці знищили пункт управління дронами російського елітного підрозділу "Рубікон" у Донецькій області. Крім того, було знищено великий склад боєприпасів загарбників.

Також кілька тижнів тому FPV-пілоти успішно знищили в Сумській області рідкісний 140-мм міномет північнокорейського виробництва, який РФ отримала в рамках військового партнерства з КНДР.

