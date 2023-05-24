"РДК" и "ЛСР" продолжают операцию: в ISW высказались о ситуации в Белгородской области

Подразделения "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР), которые начали операцию в Белгородской области, после боестолкновения с войсками РФ могли отойти ближе к границе с Украиной.

Завершение "КТО" в Белгородской области

Российские власти объявили о завершении "контртеррористической операции" в Белгородской области 23 мая, заявив, что якобы разгромили в регионе РДК и ЛСР, которые сражаются на стороне Украины.

В Минобороны РФ заявило, что подразделения пограничных войск Западного военного округа (ЗВО) отразили рейд и изгнали всех "диверсантов" из Белгородской области. Губернатор края Вячеслав Гладков при этом призвал эвакуированных жителей подождать, прежде чем вернуться в приграничные населенные пункты.

Позже 23 мая российские власти объявили, что за день до этого эвакуировали 100 гражданских из 9 приграничных населенных пунктов Белгородской области, хотя Гладков первоначально отрицал проведение официальной эвакуации.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин не будет проводить экстренное заседание Совбеза для обсуждения рейда в Белгороде, а вместо этого обсудит ситуацию во время запланированного на 26 мая заседания Совета безопасности, вероятно, в попытке выразить уверенность в отношении возможности РФ справиться с ситуациями.

Силы РДК и ЛСР могли отойти

"По состоянию на 23 мая российские силы, вероятно, оттеснили силы РДК и ЛСР, по крайней мере, к пограничному поселку Козинка и, возможно, за пределы территории России", - отмечают в ISW и уточняют, что Козинка находится примерно в 76 км к юго-востоку от украинского города Сумы.

Российские источники распространили кадры, на которых военные обстреливали позиции машин РДК и ЛСР возле пограничного пункта "Козинка" в течение ночи, и заявили, что утром силы РФ отбили Козинку и ее пограничный пункт.

Геолоцированные кадры российских государственных СМИ показывают поврежденные и уничтоженные автомобили на блокпосте. Некоторые российские источники утверждали, что силы РДК и ЛСР закрепились в церкви Козинка, но, по предварительным данным, к вечеру российские силы могли вытеснить их.

Также российские источники утверждали, что войска РФ начали операции по зачистке Козинки и Глотово (непосредственно к востоку от Козинки) 23 мая. На кадрах с геолокацией, опубликованных 23 мая, видны последствия обстрела Горы Подола (примерно в 6 км к северо-западу от Козинки) и патрулирование российской пехотой между Грайвороном (примерно в 7 км к северо-западу от Козинки) и Горой Подол.

Это позволило экспертам предположить, что бойцы РДК и ЛСР больше не удерживают или никогда не удерживали позиции в поселке. При этом неясно, брали ли они под контроль какие-либо населенные пункты 22 или 23 мая.

Впрочем, в ЛСР утверждали, что 23 мая их бойцы вместе с РДК продолжали действовать в Белгородской области.

В РФ фантазируют об украинских рейдах

Также в ISW не нашли подтверждений заявлениям российских источников, что украинские силы проводили рейды через границу Харьков-Белгород 23 мая.

Некоторые российские источники утверждали, что украинские и связанные с Украиной формирования, в том числе полк "Азов", "Кракен", ТрО и ВСУ, и личный состав РДК предприняли дополнительные рейды в районе Горьковского, Богун-Городка и Цаповки и сумели пересечь границу на юге Щетиновки.

Другие российские источники опровергли утверждения о пересечении харьковско-белгородской границы ДРГ. Российские источники также утверждали, что украинские силы накопили резервы менее чем в 10 километрах от харьковско-белгородской границы, и выражали опасения по поводу угрозы дальнейших рейдов.

Один "военкор" утверждал, что полки "Азов", "Кракен", терроборона и регулярные украинские силы принимали участие в рейде в Брянской области (РФ) 22 мая, но эксперты ISW до сих пор не получили подтверждения этому заявленному рейду.

"Российское информационное пространство в значительной степени гиперфиксировано на предположительных целях рейдов и на ответных действиях России", - добавили в Институте изучения войны.

Ключевые выводы

Украинские официальные лица заявили, что темпы боев на Бахмутском направлении снизились на фоне продолжающихся 23 мая ограниченных украинских контрударов на флангах Бахмута.

Войска РФ провели ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и на рубеже Сватово - Кременная.

Российские войска продолжали наступательные действия на линии Авдеевка - Донецк.

Войска РФ продолжали оборонительные операции на юге Украины в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления.

Помилованные осужденные наемники "вагнеровцы" продолжают совершать преступления в РФ после окончания военных контрактов с ЧВК.

Оккупационные "власти" в Запорожской области объявили о начале предварительного голосования за правящую партию "Единая Россия".

Операция в Белгородской области

Отряды "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легиона "Свобода России" (ЛСР) 22 мая организовали рейд в Белгородскую область РФ, и в тот же день заявили о захвате военной техники, а также про успешные бои с силами ФСБ.

Тогда в РФ объявили о начале "контртеррористической операции" в Белгородской области, а также вывезли из региона хранящееся тактическое ядерное оружие со складов в районе Грайворона. 23 мая режим "КТО" уже был отменен.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отметили, что все бойцы "РДК" и "ЛСР" - граждане РФ, а операция ими была начата для "освобождения этих территорий от путинского режима" и создания демилитаризованной зоны в приграничных с Украиной районах РФ.

23 мая источник РБК-Украина в ГУР рассказал, что РФ стала перебрасывать части оккупационных войск с фронта в Украине для обороны российского региона.

Хотя в Минобороны РФ заявили о якобы уничтожении "украинских формирований" в Белгородской области, сами бойцы "ЛСР" опровергли такие сообщения, и заявили об уничтожении мотострелковой роты россиян, в которую обычно входят около 150 солдат.