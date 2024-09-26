Експерт розповів, де найкритичніша ситуація на фронті і яка мета окупантів

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Облога Вугледару та успіх ГУР у Вовчанську. Як змінився фронт і на що чекати восени".

Як зазначається, дії росіян на Покровському напрямку не відрізняють від того, що було півроку тому. Вони інтенсивно атакують і кидають на штурми близько 20 солдатів. Останніми днями ворог почав використовувати більше броньованої техніки, включаючи модернізовані танки та БМП-3.

Росіяни також створили окреме угруповання військ "Центр" для підтримання інтенсивності бойових дій. До нього увійшли сили "Центрального військового округу", значна частина 1-го армійського корпусу та окрема танкова дивізія. Це досить великі сили, які складно утримувати навіть в обороні.

ЗСУ частково вдаються до контратак, "вириваючи" окремі території. Але про масштабний наступ не йдеться. Зокрема, і через нестачу техніки і боєприпасів.

Збільшивши інтенсивність на Курахівському та Покровському напрямках, ворог хоче виконати досить просте завдання - відрізати дорогу "Мирноград-Краматорськ" та відрізати велике угруповання українських військ, які тримають оборону біля Часового Яру. Це відповідно відріже лінію постачання, а вона пролягає дорогою на Слов'янськ.

Покровськ має ключове значення для оборони Часового Яру, Торецька та прилеглих до Бахмуту сіл. Через місто йде траса для забезпечення ЗСУ. Це стосується і Курохового, яке вважається одним із логістичних хабів і також перебуває на важливій транспортній розв'язці.

Військовий аналітик Павло Нарожний вважає, що попри перевагу ворога на Покровському та Курахівському напрямах, вона все ще не вирішальна.

"Так, динаміка не на нашу користь. Але якби вони мали вирішальну перевагу, вони вже були в Покровську, вони чомусь не в Покровську. Вони штурмують маленьке село на кілька сотень жителів", - зазначає Нарожний.