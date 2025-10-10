"Енергія, що тримає Україну": офлайн-дискусія РБК-Україна про виклики в енергетиці (анонс та квитки)

У понеділок, 20 жовтня, в Києві пройде форум "Енергія, що тримає Україну". Він стане першим у серії офлайн-дискусій РБК-Україна, які об’єднають представників влади, бізнесу, громад і лідерів думок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на реліз заходу.
Учасники разом шукатимуть відповіді на головні виклики нового сезону та обговорюватимуть можливості, які відкриваються навіть в умовах війни. Форум покликаний стати платформою для вироблення рішень, що допоможуть зміцнити енергетичну безпеку та економічну стійкість країни.
Детальніше про вартість квитків та як їх можна придбати - за посиланням.
Учасники обговорять, як енергосистема України витримує масовані атаки та які заходи вже впроваджені для стабільності. Особлива увага буде на підготовці до зими, стані теплової та атомної генерації, а також інтеграції з європейською енергомережею.
Час проведення: 11:00-12:30
Модератор: Олександр Харченко, директор "Центру досліджень енергетики"
• Підготовка до зими - Світлана Гринчук, міністр енергетики
• Стан енергосистеми - Віталій Зайченко, голова правління НЕК "Укренерго"
• Інтеграція в ЄС - Олексій Оржель, керівник Секретаріату Енергоспівтовариства
• Законодавчі ініціативи - Андрій Герус, голова комітету ВРУ з питань енергетики та ЖКГ
• Теплова енергетика - Олександр Фоменко, директор ДТЕК Енерго
Модератор: Ростислав Шаправський, головний редактор РБК-Україна
Експерти розкажуть про стратегію накопичення газу в сховищах, можливості імпорту та перспективи власного видобутку. Також буде порушено питання співпраці з ЄС і ролі міжнародних партнерів у забезпеченні стабільності.
Модератор: Юрій Дощатов, спеціальний кореспондент РБК-Україна
• Імпорт газу на зиму - Сергій Корецький, голова НАК "Нафтогаз України"
• Власний видобуток газу - Євгеній Бондаренко, виконавчий директор ДТЕК Нафтогаз
• Європейський ринок газу - Олексій Ластовець, голова трейдингу Axpo Ukraine
• Готовність ПСГ - Роман Малютін, директор "Укртрансгазу"
• Співпраця з ЄС - Ден Йоргенсен, Єврокомісар по енергетиці (онлайн)
Дискусія зосередиться на тому, як змінилася структура паливного ринку та як реагують трейдери й АЗК на виклики воєнного часу. Учасники обговорять ціноутворення, нові податкові правила та розвиток альтернативних видів палива.
Модератор: Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95
• Еволюція паливного ринку - Сергій Куюн, директор консалтингової групи А-95
• Тенденції ринку та роль АЗК - Юрій Кучабський, віцепрезидент з закупівель, гуртових продажів і нових видів бізнесу ОККО
• Ризики та адаптація до нових реалій - Юрій Ткачук, в.о. директора "Укрнафти"
• Зміни в оподаткуванні - Данило Гетманцев, голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики
• Український біоетанол - Тарас Миколаєнко, голова Української асоціації виробників біоетанолу
Панель присвячена новим технологіям: накопичувачам енергії, біометану та локальним рішенням для громад і бізнесу. Спікери розкажуть про інвестиційні можливості та роль банків у фінансуванні таких проєктів.
Модератор: Дмитро Сидоров, спеціальний кореспондент РБК-Україна
• Найбільший проєкт УЗЕ - Вадим Уткін, радник гендиректора ДТЕК ВДЕ
• Управління розподіленою генерацією - Олександр Кісільов, керівник напряму розподіленої генерації АТ "ЕКУ"
• Виробництво біометану - представник МХП Еко Енерджи*
• Пайові інвестиції в енергетику - Андрій Журжій, засновник Inzhur Energy
• Роль фінансових установ - Євген М’ячин, директор департаменту розвитку та підтримки бізнесу "Ощадбанку".
Детальніше про вартість квитків та як їх можна придбати - за посиланням.