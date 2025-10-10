"Энергия, которая держит Украину": офлайн-дискуссия РБК-Украина о вызовах в энергетике (анонс и билеты)

В понедельник, 20 октября, в Киеве пройдет форум "Энергия, которая держит Украину". Он станет первым в серии офлайн-дискуссий РБК-Украина, которые объединят представителей власти, бизнеса, громад и лидеров мнений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на релиз мероприятия.
Участники вместе будут искать ответы на главные вызовы нового сезона и обсуждать возможности, которые открываются даже в условиях войны. Форум призван стать платформой для выработки решений, которые помогут укрепить энергетическую безопасность и экономическую устойчивость страны.
Подробнее о стоимости билетов и как их можно приобрести - по ссылке.
Участники обсудят, как энергосистема Украины выдерживает массированные атаки и какие меры уже внедрены для стабильности. Особое внимание будет на подготовке к зиме, состоянии тепловой и атомной генерации, а также интеграции с европейской энергосетью.
Модератор: Александр Харченко, директор "Центра исследований энергетики"
Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина
Эксперты расскажут о стратегии накопления газа в хранилищах, возможностях импорта и перспективах собственной добычи. Также будет затронут вопрос сотрудничества с ЕС и роли международных партнеров в обеспечении стабильности.
Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина
Дискуссия сосредоточится на том, как изменилась структура топливного рынка и как реагируют трейдеры и АЗК на вызовы военного времени. Участники обсудят ценообразование, новые налоговые правила и развитие альтернативных видов топлива.
Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95
Панель посвящена новым технологиям: накопителям энергии, биометану и локальным решениям для общин и бизнеса. Спикеры расскажут об инвестиционных возможностях и роли банков в финансировании таких проектов.
Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина
Подробнее о стоимости билетов и как их можно приобрести - по ссылке.