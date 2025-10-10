"Энергия, которая держит Украину": офлайн-дискуссия РБК-Украина о вызовах в энергетике (анонс и билеты)

Участники вместе будут искать ответы на главные вызовы нового сезона и обсуждать возможности, которые открываются даже в условиях войны. Форум призван стать платформой для выработки решений, которые помогут укрепить энергетическую безопасность и экономическую устойчивость страны.

Подробнее о стоимости билетов и как их можно приобрести - по ссылке.

Программа мероприятия:

Панель 1: Свет есть или нет? Как держится энергосистема под огнем

Участники обсудят, как энергосистема Украины выдерживает массированные атаки и какие меры уже внедрены для стабильности. Особое внимание будет на подготовке к зиме, состоянии тепловой и атомной генерации, а также интеграции с европейской энергосетью.

Модератор: Александр Харченко, директор "Центра исследований энергетики"

Подготовка к зиме - Светлана Гринчук, министр энергетики

Состояние энергосистемы - Виталий Зайченко, председатель правления НЭК "Укрэнерго"

Интеграция в ЕС - Алексей Оржель, руководитель Секретариата Энергосообщества

Законодательные инициативы - Андрей Герус, председатель комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКХ

Тепловая энергетика - Александр Фоменко, директор ДТЭК Энерго

Публичное интервью с топ-спикером

Модератор: Ростислав Шаправский, главный редактор РБК-Украина

Панель 2: Газ на зиму. Газ, нефть и тепло: как избежать кризиса зимой?

Эксперты расскажут о стратегии накопления газа в хранилищах, возможностях импорта и перспективах собственной добычи. Также будет затронут вопрос сотрудничества с ЕС и роли международных партнеров в обеспечении стабильности.

Модератор: Юрий Дощатов, специальный корреспондент РБК-Украина

Импорт газа на зиму - Сергей Корецкий, глава НАК "Нафтогаз Украины"

, глава НАК "Нафтогаз Украины" Собственная добыча газа - Евгений Бондаренко, исполнительный директор ДТЭК Нафтогаз

Европейский рынок газа - Алексей Ластовец, глава трейдинга Axpo Ukraine

Готовность ПХГ - Роман Малютин, директор "Укртрансгаза"

, директор "Укртрансгаза" Сотрудничество с ЕС - Ден Йоргенсен, Еврокомиссар по энергетике (онлайн)

Панель 3: Энерго(не)зависимые. Рынок топлива и цены на АЗС зимой

Дискуссия сосредоточится на том, как изменилась структура топливного рынка и как реагируют трейдеры и АЗК на вызовы военного времени. Участники обсудят ценообразование, новые налоговые правила и развитие альтернативных видов топлива.

Модератор: Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95

Эволюция топливного рынка - Сергей Куюн, директор консалтинговой группы А-95

Тенденции рынка и роль АЗК - Юрий Кучабский, вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО

, вице-президент по закупкам, оптовым продажам и новым видам бизнеса ОККО Риски и адаптация к новым реалиям - Юрий Ткачук, и.о. директора "Укрнафты"

Изменения в налогообложении - Даниил Гетманцев, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Украинский биоэтанол - Тарас Миколаенко, председатель Украинской ассоциации производителей биоэтанола

Панель 4: Инновации в энергетике: сториджи и распределенная генерация

Панель посвящена новым технологиям: накопителям энергии, биометану и локальным решениям для общин и бизнеса. Спикеры расскажут об инвестиционных возможностях и роли банков в финансировании таких проектов.

Модератор: Дмитрий Сидоров, специальный корреспондент РБК-Украина

Крупнейший проект УЗЭ - Вадим Уткин, советник гендиректора ДТЭК ВИЭ

, советник гендиректора ДТЭК ВИЭ Управление распределенной генерацией - Александр Кисилев, руководитель направления распределенной генерации АО "ЭКУ"

руководитель направления распределенной генерации АО "ЭКУ" Производство биометана - представитель МХП Эко Энерджи*

Паевые инвестиции в энергетику - Андрей Журжий, основатель Inzhur Energy

, основатель Inzhur Energy Роль финансовых учреждений - Евгений Мячин, директор департамента развития и поддержки бизнеса "Ощадбанка".

