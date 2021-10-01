РБК-Украина запускает проект AUTO об авторынке в Украине и мире

Пандемия коронавируса нанесла удар по всем сферам экономики, включая автопром. Сейчас автомобильная индустрия понемногу восстанавливается после кризиса, но продолжает сталкиваться с новыми вызовами. Не остается в стороне мировых тенденций и украинский авторынок, на котором сказываются и глобальный дефицит полупроводников, и постепенный переход автопрома на электротягу.

"С запуском проекта AUTO мы сможем дать нашим читателям - как владельцам автомобилей, так и тем, кто только подумывает о покупке - самую актуальную и проверенную информацию о всех новинках и тенденциях автомобильного рынка в Украине и мире", - говорит главный редактор РБК-Украина Сергей Щербина.

Читателей также ждут материалы о нюансах растаможки авто, новых правилах и законах, особенностях правового регулирования автомобильного транспорта, а также последние новости об инновациях и технологиях на автомобильном рынке в Украине и мире.

"Сейчас мировой автопром стремительно входит в новую эру - электромобилей. То, что еще пять лет назад казалось лишь гипотетическим вектором развития индустрии, стало реальностью. AUTO также будет следить за новинками и тенденциями рынка, рассказывать о популярных моделях, давать советы по выбору и обслуживанию электрокаров", - говорит руководитель проекта AUTO Вадим Добровольский.

На страницах проекта будут также подборки необычных авто, курьезные ситуации, связанные с автомобилями, а также истории становления и развития автомобильных гигантов.

Формат материалов - новости, аналитические статьи, тест-драйвы, сравнительные обзоры, собственные рейтинги. Кроме того, для проекта авторские колонки будут вести профильные специалисты: эксперты, юристы, чиновники, участники рынка.

Так, в разделе AUTO уже есть публикации об актуальных автоновинках известных брендов, аналитика о том, смогут ли электромобили в Украине заменить транспорт на ДВС, свежая аналитика по ценам на бензин, детальный разбор характеристик самых ожидаемых авто, а также обзор автосалонов.