РБК-Україна запускає проект AUTO про авторинок в Україні та світі

Пандемія коронавірусу завдала удару по всіх сферах економіки, включаючи автопром. Зараз автомобільна індустрія потроху відновлюється після кризи, але продовжує стикатися з новими викликами. Не залишається осторонь світових тенденцій і український авторинок, на якому позначаються і глобальний дефіцит напівпровідників, і поступовий перехід автопрому на електротягу.

"Із запуском проекту AUTO ми зможемо дати нашим читачам - як власникам автомобілів, так і тим, хто тільки подумує про покупку - найактуальнішу і перевірену інформацію про всі новинки і тенденції автомобільного ринку в Україні та світі", - каже головний редактор РБК-Україна Сергій Щербина.

Читачів також чекають матеріали про нюанси розмитнення авто, нові правила і закони, особливості правового регулювання автомобільного транспорту, а також останні новини про інновації та технології на автомобільному ринку в Україні та світі.

"Зараз світовий автопром стрімко входить в нову еру - електромобілів. Те, що ще п'ять років тому здавалося лише гіпотетичним вектором розвитку індустрії, стало реальністю. AUTO також буде стежити за новинками й тенденціями ринку, розповідати про популярні моделі, давати поради щодо вибору та обслуговування електрокарів", - говорить керівник проекту AUTO Вадим Добровольський.

На сторінках проекту будуть також добірки незвичайних авто, курйозні ситуації, пов'язані з автомобілями, а також історії становлення та розвитку автомобільних гігантів.

Формат матеріалів - новини, аналітичні статті, тест-драйви, порівняльні огляди, власні рейтинги. Крім того, для проекту авторські колонки будуть вести профільні фахівці: експерти, юристи, посадовці, учасники ринку.

Так, в розділі AUTO вже є публікації про актуальні автоновинки відомих брендів, аналітика про те, чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВС, свіжа аналітика за цінами на бензин, детальний розбір характеристик найочікуваніших авто, а також огляд автосалонів.