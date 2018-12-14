РБК-Україна поцікавилося думкою киян про майбутній Собор

Ілюстративне фото (УНІАН)

Більшості опитаних нецікава тема української автокефалії в подробицях

Напередодні Об'єднавчого собору церков РБК-Україна вирішило поцікавитися думкою киян про українську автокефалію. Пропонуємо вашій увазі результати невеликого опитування.

Зазначимо, Об'єднавчий собор відбудеться завтра, 15 грудня, в Соборі Святої Київській. За його підсумками в Україні з'явиться нова помісна автокефальна церква, яка буде рівною іншим у православному світі.

Створення нової церкви передбачалося як крок на шляху до завершення багаторічного розколу в українському православ'ї. Зокрема, до Собору Вселенський патріархат прийняв ієрархів усіх церков, а рішення про анафему щодо предстоятеля УПЦ Київського патріархату Філарета визнав недійсним.

У той же час УПЦ Московського патріархату виступає проти Собору і минулого тижня заборонила своїм єпископам брати в ньому участь. Крім того, з її точки зору, Константинопольський патріарх нібито не мав канонічного права скликати будь-які зібрання в Україні. На тлі таких протистоянь Російська православна церква розірвала стосунки зі Вселенським патріархатом.