ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

РБК-Украина лидирует в рейтинге самых посещаемых новостных изданий за апрель

Новости » Телеком & IT     06.05.2020 - 09:15
РБК-Украина лидирует в рейтинге самых посещаемых новостных изданий за апрель
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала 2020 года сайт РБК-Украина - самый посещаемый среди украинских новостных изданий

РБК-Украина продолжает лидировать в рейтинге самых посещаемых украинских новостных изданий и вошло в топ-10 самых популярных сайтов в Украине за апрель. Об этом свидетельствуют данные международного агентства онлайн-исследований Gemius, передает РБК-Украина.

Кроме РБК-Украина, в топ-10 самых популярных сайтов в уанете за апрель также - google.com.ua, youtube.com, facebook.com, wikipedia.org, rozetka.com.ua, prom.ua, privatbank.ua и ukr.net.

РБК-Украина лидирует в рейтинге самых посещаемых новостных изданий за апрель

В рейтинге новостных изданий, второе место занимает сайт ТСН, замыкает тройку лидеров - УНИАН.

В топ-5 посещаемых интернет-изданий попали также "Новое время" и "Украинская правда".

РБК-Украина лидирует в рейтинге самых посещаемых новостных изданий за апрель

Стоит отметить, что по данным Liveinternet, в апреле на сайте rbc.ua суммарно было зафиксировано свыше 197 млн просмотров и 25 млн уникальных пользователей.

Напомним, по итогу марта 2020 года РБК-Украина вошло в пятерку самых популярных сайтов в Украине.

Компания Gemius проводит международное исследования по измерению интернет-аудитории в более чем 30 странах региона EMEA. Исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-посетителей, а также их поведения в сети.

РБК-Украина благодарит читателей за интерес и доверие!

Направлением развития Украины довольны около 30% граждан РБК-Украина вошло в топ-5 самых популярных сайтов за март
Новости Украины РБК-УкраинаСМИрейтинг
News
On Top