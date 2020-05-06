РБК-Украина лидирует в рейтинге самых посещаемых новостных изданий за апрель

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С начала 2020 года сайт РБК-Украина - самый посещаемый среди украинских новостных изданий

РБК-Украина продолжает лидировать в рейтинге самых посещаемых украинских новостных изданий и вошло в топ-10 самых популярных сайтов в Украине за апрель. Об этом свидетельствуют данные международного агентства онлайн-исследований Gemius, передает РБК-Украина.

Кроме РБК-Украина, в топ-10 самых популярных сайтов в уанете за апрель также - google.com.ua, youtube.com, facebook.com, wikipedia.org, rozetka.com.ua, prom.ua, privatbank.ua и ukr.net.

В рейтинге новостных изданий, второе место занимает сайт ТСН, замыкает тройку лидеров - УНИАН.

В топ-5 посещаемых интернет-изданий попали также "Новое время" и "Украинская правда".

Стоит отметить, что по данным Liveinternet, в апреле на сайте rbc.ua суммарно было зафиксировано свыше 197 млн просмотров и 25 млн уникальных пользователей.

Напомним, по итогу марта 2020 года РБК-Украина вошло в пятерку самых популярных сайтов в Украине.

Компания Gemius проводит международное исследования по измерению интернет-аудитории в более чем 30 странах региона EMEA. Исследование направлено на изучение количества и демографического профиля интернет-посетителей, а также их поведения в сети.

РБК-Украина благодарит читателей за интерес и доверие!