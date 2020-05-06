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РБК-Україна лідирує в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань за квітень

Новини » Телеком & IT     06.05.2020 - 09:15
РБК-Україна лідирує в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань за квітень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З початку 2020 року сайт РБК-Україна - найвідвідуваніший серед українських новинних видань

РБК-Україна продовжує лідирувати в рейтингу найбільш відвідуваних українських новинних видань і увійшло в топ-10 найпопулярніших сайтів в Україні за квітень. Про це свідчать дані міжнародного агентства онлайн-досліджень Gemius, передає РБК-Україна.

Крім РБК-Україна, в топ-10 найбільш популярних сайтів в уанеті за квітень також - google.com.ua, youtube.com, facebook.com, wikipedia.org, rozetka.com.ua, prom.ua, privatbank.ua та ukr.net.

РБК-Україна лідирує в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань за квітень

В рейтингу новинних видань, друге місце займає сайт ТСН, замикає трійку лідерів - УНІАН.

В топ-5 найбільш відвідуваних інтернет-видань потрапили також "Новое время" та "Українська правда".

РБК-Україна лідирує в рейтингу найбільш відвідуваних новинних видань за квітень

Варто відзначити, що за даними Liveinternet, у квітні на сайті rbc.ua сумарно було зафіксовано понад 197 млн переглядів і 25 млн унікальних користувачів.

Нагадаємо, за підсумками березня 2020 року РБК-Україна увійшло в п'ятірку найпопулярніших сайтів в Україні.

Компанія Gemius проводить міжнародне дослідження з вимірювання інтернет-аудиторії в більш ніж 30 країнах регіону EMEA. Дослідження спрямоване на вивчення кількості та демографічного профілю інтернет-відвідувачів, а також їх поведінки в мережі.

РБК-Україна дякує читачів за інтерес і довіру!

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