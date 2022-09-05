РБ "Лейпциг" – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтер" состоится на "Ред Булл Арене" 6 сентября. Начало поединка в 22:00. В параллельном матче группы F "Селтик" примет мадридский "Реал" в Глазго.

В цифровом вещании Т2 матчи "горняков" в Лиге чемпионов не будут транслировать. Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO.

Матчи еврокубков там доступны в подписке "Максимальная". Кроме того, трансляция в самом высоком качестве будет доступна абонентам платформы Volia TV через каналы MEGOGO Футбол. Предматчевая студия там начнется в 21:00.

В рамках УПЛ "Шахтер" минимально переиграл "Рух" в прошлую пятницу. Отечественный гранд играл в меньшинстве с 35-й минуты, но сумел забить усилиями Конопли и идет вторым в чемпионате Украины (7 очков).