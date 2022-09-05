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РБ "Лейпциг" – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Фото: "Шахтар" візьме старт у єврокубках 2022/23 в Німеччині (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Трансляція стартового туру групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 між німецьким РБ "Лейпциг" і донецьким "Шахтарем" буде доступна на території України.

Де дивитись матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна.

Матч РБ "Лейпциг" – "Шахтар" відбудеться на "Ред Булл Арені" 6 вересня. Початок поєдинку о 22:00. У паралельному матчі групи F "Селтік" прийме мадридський "Реал" у Глазго.

У цифровому мовленні Т2 матчі "гірників" у Лізі чемпіонів не транслюватимуть. Починаючи з плей-офф кваліфікації, усі поєдинки головного єврокубка на території України показуватиме офіційний транслятор турніру – медіасервіс MEGOGO.

Матчі єврокубків там доступні в передплаті "Максимальна". Окрім того, трансляція у найвищій якості буде доступна абонентам платформи Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Передматчева студія там розпочнеться о 21:00.

У рамках УПЛ "Шахтар" мінімально переграв "Рух" минулої п'ятниці. Вітчизняний гранд грав у меншості з 35-ї хвилини, але зумів забити зусиллями Коноплі та йде другим у чемпіонаті України (7 очок).

До слова, раніше підготували експрес-презентацію РБ "Лейпциг" на старті Ліги чемпіонів 2022/23.

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