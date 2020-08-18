ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз на выход команд в финал Лиги чемпионов

Лиссабон, Вторник 18 августа 2020 14:46
РБ Лейпциг - ПСЖ: прогноз на выход команд в финал Лиги чемпионов
Фото: "РБ Лейпциг" и ПСЖ определят первого финалиста ЛЧ (twitter.com/ChampionsLeague)
Автор: Вера Олейник

Специалисты считают фаворитом французский клуб

"РБ Лейпциг" встретится с ПСЖ в матче полуфинала Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 1".

18 августа 22:00
Лиссабон, "Эштадиу ду Бенфика"

По мнению букмекеров, фаворитом в данном поединке является парижский клуб. Так, на победу ПСЖ можно сделать ставку с коэффициентом 1,75,тогда как вероятность успеха "РБ Лейпциг" составляет 4,20. Коэффициент на ничью в основное время идентичный - 4,20.

Выход немецкой команды в финал турнира оценивается в 2,75, а французского клуба - 1,40.

Обе команды впервые могут пробиться в финал ЛЧ. "РБ Лейпциг" сыграет в полуфинале впервые в своей истории, а ПСЖ - лишь второй раз.

Напомним, из-за пандемии коронавируса Лигу чемпионов сезона 2019/2020 доигрывают в формате "финала восьми", которая предполагает проведение одного матча между двумя командами на каждой стадии плей-офф.

Поединки проходят в августе на нейтральных полях в Лиссабоне без болельщиков на трибунах.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины прогнозПСЖставкиЛейпцигбукмекерыЛига Чемпионов
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь