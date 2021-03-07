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Разыскивается СБУ: в Абхазии задержали одного из главарей "ДНР"

Автор: РБК-Украина

В непризнанной Абхазии задержали основателя террористической группировки "Интернациональная бригада "Пятнашка", который воевал на Донбассе против Украины Ахру Авидзбу. Его задержали в Сухуме по подозрению в незаконном хранении оружия.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на его адвоката.

Кроме Авидзбы, задержали еще пять человек, по словам его жены, это "близкие друзья, которые начинали с ним еще в 2014 году воевать за "русский мир" на Донбассе". За незаконное хранение оружия им грозит до шести лет лишения свободы.

"МВД Абхазии" ранее заявляло, что по месту жительства Авидзбы были найдены патроны, ручные противотанковые гранатометы, ручные пулеметы, автоматы российского и иностранного производства, пистолеты, спецснаряжения и радиопередатчики.

Ахра Авидзба участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе боевиков, за что был удостоен звания "герой ДНР".

Напомним, ранее Служба безопасности Украины объявила в розыск абхазского наемника Ахре Авидзбе. Также СБУ сообщила ему о подозрении в создании террористической группы, похищении людей и нарушении обычаев ведения войны.

По данным следствия, он принимал непосредственное участие в боях против сил АТО, пытках украинских пленных и запугивании мирного населения.

Ранее сообщалось о возможной причастности "Абхаза" к ликвидации другого известного боевика - Арсения Павлова ("Моторола").

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