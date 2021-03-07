Розшукується СБУ: в Абхазії затримали одного з ватажків "ДНР"

У невизнаній Абхазії затримали засновника терористичного угруповання "Інтернаціональна бригада "Пятнашка", який воював на Донбасі проти України Ахру Авідзбу. Його затримали в Сухумі за підозрою в незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє "Ехо Кавказу" з посиланням на його адвоката.

Крім Авідзби, затримали ще п'ять осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще у 2014 році воювати за "руський мир" на Донбасі". За незаконне зберігання зброї їм загрожує до шести років позбавлення волі.

"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецспорядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що був нагороджений званням "герой ДНР".