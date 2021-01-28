СБУ объявила в розыск одного из главарей "ДНР": скрывается в Абхазии

Фото: Ахра Авидзба (wikimedia.org by Андрей Бутко)

Служба безопасности Украины объявила в розыск основателя террористической группировки "Интернациональная бригада "Пятнашка", который воевал на Донбассе против Украины. По данным спецслужбы, он скрывается на территории непризнанной Абхазии.

Об этом в Facebook сообщило управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Сообщается, что объявлен в розыск главарь боевиков по кличке "Абхаз". Из открытых источников известно, что это абхазский наемник Ахра Авидзба.

По данным следствия, он принимал непосредственное участие в боях против сил АТО, пытках украинских пленных и запугивании мирного населения.

СБУ заочно сообщила ему о подозрении в создании террористической группы, похищении людей и нарушении обычаев ведения войны. Авидзба также известен тем, что в конце 2019 - начале 2020 годов возглавил уличные акции в Абхазии, которые закончились отставкой так называемого "президента" Рауля Хаджимбы.

Отметим, в составе "Пятнашки" были в основном выходцы с Кавказа.

Напомним, ранее сообщалось о возможной причастности "Абхаза" к ликвидации другого известного боевика - Арсения Павлова ("Моторола").

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области шпиона так называемых "ЛДНР". Он дает показания о причастности Российской Федерации к оккупации Донбасса.