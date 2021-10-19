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Разворовывали миллионы на ремонте детсада: СБУ разоблачила "схему" в Харьковской области

Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области СБУ разоблачила схему хищения средств на ремонте детского сада. Незаконно было присвоено почти 2 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, речь идет о реконструкции, а именно - утеплении детского сада в г. Дергачи.

Установлено, что "схему" организовал руководитель одной из коммерческих структур региона.

В частности, в 2019 году он заключил договор с представителями Дергачевского городского совета на проведение капитального ремонта местного детсада.

Так, подрядчики должны были повысить энергоэффективность здания, в том числе через утепление его фасада и замену старых окон.

Однако, участники "схемы" не выполнили соответствующие работы, а перечисленные бюджетные деньги вывели в тень.

Сейчас руководителю фирмы сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах) УКУ.

Сейчас решается вопрос об избрании судом меры пресечения.

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Служба безопасности УкраиныХарьков