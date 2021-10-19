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Розкрадали мільйони на ремонті дитсадка: СБУ викрила"схему" в Харківській області

Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області СБУ викрила схему розкрадання коштів на ремонті дитячого садка. Незаконно було привласнено майже 2 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За інформацією правоохоронців, мова йде про реконструкцію, а саме - утеплення дитячого садка у м. Дергачі.

Встановлено, що "схему"організував керівник однієї з комерційних структур регіону.

Зокрема, у 2019 році він уклав договір з представниками Дергачівської міської ради на проведення капітального ремонту місцевого дитсадочка.

Так, підрядники мали підвищити енергоефективність будівлі, у тому числі через утеплення її фасаду і заміну старих вікон.

Однак, учасники "схеми" не виконали відповідні роботи, а перераховані бюджетні гроші вивели у тінь.

Наразі керівнику фірми повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах) ККУ.

Наразі вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

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Служба безпеки УкраїниХарків